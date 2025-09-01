Безработицата в Италия падна до най-ниското равнище от 18 години

Равнището на безработица в Италия е намаляло през юли до 6 на сто – най-ниското ниво от юни 2007 г. насам, съобщи националната статистическа служба ИСТАТ, цитирана от ДПА и БТА.

Сезонно изгладеният показател се понижава от ревизираните 6,2 на сто през юни. Очакванията на икономистите бяха равнището да остане стабилно на 6 на сто. През юли миналата година безработицата бе 7,8 на сто.

Броят на безработните се е свил с 74 000 до 1,532 милиона души спрямо предходния месец. В същото време равнището на заетост се е увеличило леко – до 62,8 на сто от 62,7 на сто през юни.

Отделни данни на Евростат днес показаха, че равнището на безработицата в ЕС е било 5,9 на сто през юли 2025 година. Това представлява спад спрямо отчетените през юни 2025 г. и юли 2024 г. 6 на сто. Безработицата в еврозоната също се е понижила - до 6,2 на сто спрямо отчетените 6,3 на сто през предходния месец и 6,4 на сто през юли 2024 г.).

