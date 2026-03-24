НАП ще публикува ежедневно цените на горивата

Националната агенция за приходите (НАП) ще публикува ежедневно средните цени на горивата на дребно, както и месечни данни за динамиката при дизела и бензин А95. Информацията ще се базира на данните от фискалните бонове при продажба на горива, които търговците подават към НАП. По закон бензиностанциите са длъжни да отчитат всички продажби в реално време чрез дистанционна връзка с приходната агенция.

Ако в рамките на три поредни дни средната цена на литър бензин А95 или дизел достигне или надхвърли 1,60 евро, ще се задейства механизъм за подпомагане на най-уязвимите потребители. Те ще имат право на месечна компенсация в размер на 20 евро.

От помощта ще могат да се възползват физически лица със средномесечен доход за 2025 г. до 652,41 евро, което е двойният размер на линията на бедност за периода.

Компенсацията ще се изплаща за всеки месец, в който средната цена на горивата остава на или над този праг. Мярката ще действа до 30 юни 2026 г.

Хората, които са получавали социални помощи през януари и февруари и отговарят на условията, ще получат средствата служебно чрез Агенцията за социално подпомагане, без да подават заявление.

Останалите ще трябва да кандидатстват – на място в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес, по пощата с обратна разписка или по електронен път.

Изплащането ще се извършва по банков път или чрез пощенски запис, след като НАП потвърди, че кандидатите покриват изискванията.

Освен доходния критерий, кандидатите трябва да са собственици или лизингополучатели на автомобила, за който се иска помощта. При съсобственост компенсацията се отпуска само на един от притежателите.

Подкрепата се предоставя само за един автомобил, който трябва да има валидна "Гражданска отговорност" и да не е електрически.