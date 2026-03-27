"Не се раздават хеликоптерни пари": Гюров обяви мерките срещу последствията от кризата с горивата (ВИДЕО)

Целият пакет от мерки във връзка с последствията от кризата в Близкия изток има за цел да прекъсне пренасяне на напрежение по веригата на доставки, така че да запазим възможността на гражданите да пазаруват. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет. Той посочи, че щаб в Министерския съвет ще следи цените на електроенергията и на храните, за да определя нивото на риск в системата и да може да активира допълнителни мерки.

На този етап няма недостиг на определени продукти – горива или хранителни продукти, посочи той. Има много силна координация между правителството, частния сектор и потребителските организации, допълни Гюров.

През последната седмица правителството имаше една основна цел – да разработи пакет от мерки за нуждаещите се, посочи премиерът. Той каза, че са провели срещи с представители на различни сектори на икономиката и са успели да идентифицират проблемите и къде мерките биха могли най-добре да подпомогнат спирането на една инфлационна спирала.

Още: Еврокомисар: Има риск от стагфлация в ЕС

„Основен подход на правителството беше да не дава хеликоптерни пари – не за всеки подпомагане, а точно там, където има най-голяма нужда. Третото, върху което наблегнахме, е да имаме различни мерки и пакети, които ще бъдат разработени и активирани, ако има нужда и се види засилване на кризата и отлагане във времето на връщане към нормалните икономическите взаимоотношения. Тогава правителството бързо да реагира и да предложи допълнителен пакет от мерки на всеки един етап“, посочи служебният премиер.

„Правителството действа много бързо и предприе мерки, така че да подпомогне хората, които бяха най-много засегнати от тази криза – именно тези с ниските доходи и тези, които ползват нефтопродукти – зареждат си колата на бензиностанция“, коментира служебният премиер.

"Кризата се разви и ние вече сме на мнение, че ще отнеме време да се върнем към нормалното – както за индустрията, така и за хората. През последната седмица правителството имаше една основна цел – да разработи пакет от мерки, който да помогне в няколко посоки. Първо – да даде предвидимост и спокойствие, че за различни нива на развитие на кризата ще има подготвени мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите се. И второ – да можем да идентифицираме кои са тези сектори и нужди, които, когато бъдат подпомогнати, ще прекъснат веригата на покачването на цените, така че да запазим покупателната способност на хората и да пазаруват спокойно“, коментира Гюров.

Още: Компенсациите за високите цени на горивата: Бум на желаещите в първите часове

Той коментира в какви посоки са насочени тези мерки - за горивата, за транспорта, за земеделието. "Ако има натиск от увеличена цена на електроенергията, това ще се отрази по цялата верига на добавена стойност и би довело до допълнителен настик за увеличаване на цените", отбеляза Гюров.

Кои са някои от предвидените мерки?

„Забавяме въвеждането на увеличение на тол таксите - от април към юни. Изискване на сектора беше във връзка с ликвидността. За лизинговите вноски, ще се подготви механизъм за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми. Допълнителна субсидия ще бъде отпусната за градския транспорт в отдалечени райони“, добави Щонова.

Още: Енергийната сигурност на ЕС под заплаха: Страните ще търсят решение

“В земеделието се планира да се изтеглят всички плащания от сектора – напред във времето, за да може те да посрещнат пролетта и сеидбата. Производителите ще бъдат подпомогнати и чрез намаляване на акциза за горивата. Има и дълъг списък с дълги мерки, които ще бъдат допълнително комуникирани“, посочи тя.

Служебният енергиен министър Трайчо Трайков заяви, че цените на тока за битовите клиенти са фиксирани от държавния регулатор. Той посочи, че за бизнеса има действаща схема за компенсиране на разходите.

Изчисление месец за месец

„Предприемаме стъпки, за да направим тази схема по-оперативна. Подпомагане ще има, ако цената усреднено за 6 месеца надхвърли границата. Това, което ще направим, е изчисление месец за месец. Ако има рязко повишение всеки месец - надхвърли 122 евро на свободния пазар, всички компании ще имат достъп до това финансиране“, коментира Трайков.

Още: Премиерът на среща с тристранката заради мерките за гражданите и бизнеса

От думите му стана ясно, че първи в ЕС ще започнем прилагане до 2-3 седмици на схема за подпомагане на енергийноинтензивните индустрии. Това означава, че тези компании ще получават до 50% подпомагане на използваната от тях електроенергия при цени над 63 евро на мегаватчаса, подчерта Трайков. „Всички тези компании ще имат значителен комфорт, за да продължат да предлагат стоките и услугите си на цени, които задържат инфлацията“, отбеляза още той.