Неочакван обрат с цената на петрола

Цената на петрола спря силното си поевтиняване от последните дни, след като днес стана ясно, че планираните за днес преговори между САЩ и Иран в швейцарския планински курорт Бургенщок няма да се състоят, предаде Ройтерс. Швейцарското Министерство на външните работи съобщи това, след като говорител на Белия дом заяви, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран.

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Цените

Тази сутрин българско време фючърсите на суровия петрол сорт Брент леко поевтиняват с 12 цента, или 0,15 на сто, до 79,73 долара за барел.

Американският лек суров петрол е нагоре с 6 цента, или 0,08 на сто, до 75,91 долара за барел. Най-близкият юлски контракт изтича в понеделник.

По-активно търгуваният августовски контракт на американския лек суров петрол отчете спад от 30 цента до 75,55 долара за барел.

На срещата в Швейцария е трябвало да бъде обсъдено прилагането на меморандума, който Вашингтон и Техеран сключиха, за да прекратят войната. Съобщението за решението на Ванс беше направено след информация на панарабския сателитен канал „Ал Маядин“, който е свързан с подкрепяната от Иран ливанска военизирана групировка „Хизбула“, че Иран отлага изпращането на делегацията си в Швейцария заради продължаващата военна кампания на Израел в Ливан.

"Това все още не е геополитическа среда, която би дала на пазара пълна увереност, че рискът е окончателно отминал“, посочват пазарни анализатори.

Вчера двата основни петролни индекса достигнаха най-ниските си нива от началото на март, след като няколко танкера, включително три кораба под саудитски флаг с общ товар от 6 милиона барела суров петрол, преминаха през Ормузкия проток часове след подписването на временното споразумение за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран.

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Анализатори очакват споразумението да позволи на над 85 милиона барела петрол, блокирани в района на Персийския залив, да достигнат до международните пазари. Според тях отмяната на американските санкции срещу иранския петрол също би довела до допълнително увеличаване на предлагането.

„Търговците все още очакват конкретни доказателства, че трафикът на танкери през Ормузкия проток действително се нормализира, преди да заложат на по-сериозен спад на цените“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

Преди избухването на конфликта през Ормузкия проток преминаваше приблизително една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Според анализатори движението на суровини през ключовия морски маршрут може да се върне към нормални нива през следващите месеци, ако споразумението между Вашингтон и Техеран остане в сила.

Производителите от Близкия изток също предприемат стъпки за възстановяване на износа.

"Кувейт петролиъм корпорейшън“ съобщи вчера, че отменя с незабавен ефект всички уведомления за форсмажор, въведени по време на конфликта.

Иракските петролни находища също са готови да възобновят производството, като добивът постепенно ще се върне към обичайните си нива, заяви министърът на петрола Басим Мохамед.

Несигурността около трайността на примирието обаче остава. Израел продължава военните си действия срещу „Хизбула“ в Ливан, което според анализатори поставя под въпрос дългосрочната стабилност на региона.