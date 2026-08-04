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Буря в чаша вода: Десислава Атанасова не бърза да съди Демерджиев заради полета си с Пеевски

04 август 2026, 7:04 часа 423 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж/Actualno.com
Буря в чаша вода: Десислава Атанасова не бърза да съди Демерджиев заради полета си с Пеевски

Месец след като гръмна скандалът с пътуванията на конституционния съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова с лидера на ДПС и санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски, тя не е завела дело за обида и клевета срещу вътрешния министър Иван Демерджиев, пише в. "Сега", позовавайки се на справка в Софийския районен и в Софийския градски съд. Още: "Има още стотици, за които не се знае": Кутев с твърдение за полетите на Пеевски

Буря в чаша вода 

Снимка: Колаж/Actualno.com

Още: Калин Стоянов обвини Демерджиев в лъжи за Пеевски и показа документи

Засега изглежда, че Атанасова предпочита да изчака отминаването на бурята, която вече утихва, а вероятно през отпускарския август, скандалът съвсем ще отшуми. Така и не дойде позиция от Конституционния съд по темата преди най-ваканционния месец.

Преди дни председателката му Павлина Панова даде интервю за "Нова тв", но отказа да коментира казуса. Според Панова институцията вече е изразила становище, като е публикувала позицията на Атанасова.

След като Демерджиев изнесе смущаващите данни за полет с частен самолет до Дубай на конституционния съдия и политическия лидер, в някои медии, близки до Пеевски, се появиха новини, че предстои Атанасова да заведе дело срещу министъра. Самата тя написа във "Фейсбук", че всички документи за "пътуването и пребиваването ми в Република Турция за периода 05-08 април 2024 г., ще представя пред компетентен съд, за установяване на отговорността на съответните лица, участвали в това "мероприятие".

Атанасова отрича да е пътувала с Пеевски, както и до Дубай с частен самолет и два пъти представя документи, с които смята, че го доказва. За целта тя използва, освен "Фейсбук", и официалния сайт на Конституционния съд. Тя обясни, че когато пътува в чужбина в работни дни, но в които съдът не заседава, не излиза в отпуск.

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В. "Сега" коментира, че не е получил отговор и на следните въпроси по казуса за полета на Атанасова с Пеевски. 

  • Защо е върнала "обикновения" си паспорт, преди да е изтекъл?
  • Дали като депутат е пътувала с дипломатически паспорт?
  • Дали има случаи, в които е ползвала в едно пътуване и двата документа?
  • Общувала ли е Атанасова с Делян Пеевски, откакто беше избрана от парламента за конституционен съдия. Ако да - кога и по какъв повод?
  • Десислава Атанасова ще съди ли Иван Демерджиев? 

Още: "Екселска таблица с невярно съдържание": Десислава Атанасова за справката за пътуванията й

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ДПС Полети Конституционен съд Десислава Атанасова Делян Пеевски
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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