Неочаквана печалба за българския туризъм - с румънски привкус

Войната в Иран и действията на Израел в Ливан и Газа, обобщавани често като "геополитическото напрежение в Близкия изток", промениха предпочитанията на румънците по отношение на почивките - защото тази криза влияе пряко и на възможността да отделяме пари за неща, които не са на първо място свързани с оцеляването.

В интервю за румънското издание "Economedia" Лучиан Бъдърчя, съосновател и главен изпълнителен директор на туроператорската фирма "IRI Travel", обясни как регионалната нестабилност и последиците от войната са накарали румънците да се насочат повече към близките дестинации през този летен сезон. България е големият победител с ръст от 10-12% в резервациите.

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Туристите, които бяха планирали почивките си в отдалечени райони или които разчитаха на дълги полети със самолет, промениха плановете си за почивка, залагайки на по-близки дестинации, категоричен е Бъдърчя. "В периода, когато започна конфликтът, и веднага след това се наблюдаваше голямо оживление, включително и в Румъния - в смисъл, че туристите, които вече бяха резервирали екзотични почивки в Турция или други дестинации, изискващи пътуване със самолет, се върнаха и се опитаха да променят дестинацията си, особено към по-близки дестинации, като България, Гърция или самата Румъния", посочи Бъдърчя.

За туроператорите, които се фокусират върху Балканския регион, и по-специално върху черноморското крайбрежие, тази промяна доведе до по-голям брой резервации. България, в частност, извлече огромна полза от тази ситуация. "Въпреки че спадът в покупателната способност се усеща като цяло, румънските туристи предпочитат да отложат решението си за закупуване на ваканционни пакети, отколкото да намалят бюджетите си", добавя румънският експерт. Бъдърчя признава, че на пазара се наблюдава видима предпазливост, като много румънци предпочитат да изчакат началото на лятото (след 1 юни) преди да вземат окончателно решение за почивките си. Въпреки изкуствено създаденото търсене в резултат на геополитическата обстановка, цените по българското крайбрежие, както и тези в Гърция, остават стабилни, според него.

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