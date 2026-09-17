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Цената на петрола: Важен ход на Саудитска Арабия успокои пазарите

17 септември 2026, 10:22 часа 829 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Цената на петрола: Важен ход на Саудитска Арабия успокои пазарите

Цените на петрола продължиха да спадат и в четвъртък, 17 септември, след като се успокоиха опасенията от прекъсвания в доставките вследствие на атаките срещу ключовия източно-западен нефтопровод на Саудитска Арабия. Фючърсите на сорта „Брент“ – международният еталон, който е референтен и за Европа – отбелязаха леко понижение до 105,81 долара за барел в началото на търговията, след което цената слезе още по-ниско, до 104,13 долара. Цената на американския суров петрол WTI спадна до 102,14 долара за барел в началото на търговията, след което стигна 101,12 долара.

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Саудитска Арабия с нови методи за доставка на петрол към Азия

Саудитска Арабия предоставя допълнителни партиди суров петрол на азиатските рафинерии чрез прехвърляне от кораб на кораб в близост до пристанището Сохар в Оман, което помага да се смекчи въздействието върху глобалните доставки от атаките срещу източно-западния нефтопровод на кралството към Червено море, съобщи Reuters, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви във вторник пред CNBC, че прекъсването на източно-западния нефтопровод е „кратко и временно“, което „ще се измерва в дни“, като по този начин успокои опасенията относно доставките.

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По-рано тази седмица товаренето на суров нефт в износния терминал на Саудитска Арабия в Янбу на Червено море беше спряно, а Рияд отмени някои доставки за европейски клиенти. Янбу се превърна в ключовия маршрут за износ на нефт от Саудитска Арабия, откакто Иран започна да блокира Ормузкия проток след американските и израелските атаки срещу страната в края на февруари.

Снимка: Getty Images

Питър Масабни, ръководител на отдела за бизнес развитие в XS.com, заяви в бележка тази сряда, че усилията на Саудитска Арабия да намери алтернативни маршрути за износ след прекъсването в Янбу са успокоили пазарите, че част от загубените доставки на суров петрол биха могли да бъдат възстановени. Въпреки това той предупреди, че перспективите остават силно зависими от развитието на ситуацията в Близкия изток.

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Поредна ескалация, която би довела до по-сериозни сътресения в регионалното производство и износ на нефт и газ, би поддържала рисковете от инфлация на високо ниво и би оказала допълнителен натиск за повишение на доходността на облигациите, заяви Масабни.

„Тази несигурност относно възможните сценарии за ескалация в региона, заедно с цените на суровия нефт, бензина и дизела, които се задържат на високи и критични нива, би могла да подхрани песимизма относно курса на паричната политика на Федералния резерв на САЩ“, смята той.

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Саудитска Арабия петрол Ормузки проток цена на петрола война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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