Как ще се построят магистралите у нас: Регионалният министър каза кога ще е готова АМ "Хемус" и ще има ли концесии

"За да се построят около 1200 км магистрали, първо трябва да бъдат проектирани 800 км магистрали и 400 км магистрали в начална фаза. Проблемът е в това, че няма проекти. Когато няма толкова много магистрали и когато искаме да живеем по-нормален начин и ТИР-овете да не се превърнат в убийци, сега трябва да променим нещата. Единствената възможност е магистралите, които не са построени, да бъдат дадени на концесия, за да ги има". Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред bTV. Още: "При уж продънен бюджет": ГЕРБ сигнализира, че Шишков е раздал 1 млн. евро бонуси в МРРБ само за 3 месеца

По думите му трябва да бъде направено така, че да бъде построена АМ "Хемус". В рамките до 3 години трябва да бъде завършена до Велико Търново, посочи регионалният министър.

"Не искаме да воюваме, защото никой не обича строителните фирми, но тук не става въпрос нито за любов, нито за отношение. Ние сме принудени да останат същите фирми, които строят АМ "Хемус" и в момента, но ще получат толкова пари, колкото заслужават", закани се министърът. Още: Правителството ще предоговаря на тъмно инхаус договорите за "Хемус"

Иван Шишков заяви, че разговорите са достатъчно напреднали, за да може строителните фирми да се съгласят с правителството да направят пътищата у нас. "Няма да плащаме напред и още повече - ще държим по този начин много по-лесно контролът и ако има злоупотреби, ще имаме механизми да накараме строитените фирми да се поправят", категоричен бе министърът.

Според него строителният бизнес трябва да докаже дали са строителни фирми или комисионери. До 4-5 години трябва да бъде готова цялата АМ "Хемус" - до 2030-2031 година, изтъкна регионалният министър.

Пътища, пътища и пак пътища

Снимка: БГНЕС

Кога ще бъде готово цялото Околовръстно шосе на София? "Ще дадем фронт, за да се направят техническите параметри и да бъде завършен последният етап от Околовръстното шосе на София. Идеята на правителството и на мен като регионален министър е да приключи процедурата за Подробен устройствен план", заяви Шишков. Ще бъде направена обществена поръчка, инженеринг и единственото, което остава, е да бъдат готови сроковете, добави министърът.

Според него в рамките на следващите 3 години трябва да бъде достигнат финалът по завършването на Околовръстното шосе на София. "Най-важното обаче е, че днес ще завършим това, че ще има одобрен ПУП за целия околовръстен път, защото без него не може да се направи абсолютно нищо", подчерта Шишков.

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