Новите правила срещу поскъпването: Ще ни лиши ли държавата от намаленията в магазините

Под предтекст за борба със спекулата държавата е напът индиректно да забрани намаленията в магазините. Това предупреждават от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС), обединяваща големи вериги с над 100 обекта и над 3000 служители. В становище до министъра на икономиката, изпратено в края на общественото обсъждане на новата методика за „обоснованост“ на цените, бизнесът настоява проектът да бъде основно преработен.

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Методиката е част от мерките за въвеждане на еврото, целящи да предотвратят необосновано поскъпване. Търговците обаче смятат, че предложеният подход наказва изрядния бизнес, като признава за „обосновани“ единствено преките разходи и пренебрегва пазарните фактори като търсене, предлагане и конкуренция. Изпълнителният директор на АТНС, адв. Галин Попов, отбелязва, че връщането на цената към нормалното ѝ ниво след промоция може да бъде погрешно тълкувано срещу търговеца, което реално ще доведе до лишаване на потребителите от намаления.

Три основни искания

Да няма административен контрол върху цените и връщането към редовна цена след промоция да не се смята за нарушение.

Да се избягва излишна бюрокрация със скъпи икономически модели за доказване на разходите.

Държавата да не определя ценовата политика на свободните пазарни субекти, а евентуални подобни правила да се приемат със закон, а не с наредба.

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АТНС изразява и сериозно притеснение от предвиденото правомощие държавата да определя „справедлива цена“ за стоки от основната потребителска кошница, което според тях е пряка намеса в ценообразуването. Въпреки че подкрепят борбата с нелоялните практики, от асоциацията настояват за преработка на методиката, така че защитата на потребителите да не унищожи свободния пазар и конкуренцията.