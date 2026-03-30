Няма причина за по-скъпи храни сега: Не петролът, други суровини са по-важни

Далеч сме още от криза с горивата, която да предизвика криза с цените в потребителския сектор, специално храните. Това заяви Николай Вълканов, изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия. Той напомни как при световната финансова криза от 2008 година цените стигнаха почти 150 долара за барел "Брент" (европейският сорт "черно злато"), сега нивото още е далеч от тогава. Кризата по онова време тръгна от срива на имотния пазар в САЩ.

Вълканов посочи кое може да е проблем за цените на храните - цените на торовете. Ормузкият проток е ключов търговски път именно за световната търговия с торове, а недостиг и оскъпяване ще доведе до оскъпяване по веригата при отглеждането и добива на следващите реколти.

Отиваме към критични нива заради цените на горивата, нещата са изключително тревожни, очакваме нашето правителство да предприеме спешни мерки. Това, което видяхме като мерки, не е достатъчно, заяви пред БНТ Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. Арабаджиев поиска създаване на виртуални портфейли за превозвачите, за да не се вадят и пари директно от бюджета.

Още: Глобална продоволствена криза заради войната в Иран. Без торове в сезона на засаждането. Скок на бензина в САЩ

Цените в България

Същевременно Вълканов не отрече, че с приемането на еврото има усещане за поскъпване, но го обясни така - има увеличения за стоки и услуги, които потребявате рядко (пример как подстрижката евентуално е поскъпнала със 100%), но не на всичко - съответно инфлационният индекс на НСИ е също верен.

Николай Вълканов каза и, че транспортните разходи са около 1-2% от всички разходи за храните. Най-важно ще е какво ще стане с цената на газа и на азотните торове, посочи той.

За Великденските празници в българските магазини ще има и българско месо, и вносно месо. Ще има избор, а това е най-важното и за потребителя, и за търговеца, подчерта Вълканов.

Още: По-голямата беда заради Ормузкия проток: Не липса на петрол, а на храна