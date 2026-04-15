Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ново споразумение: Кипър ще продаде 100 милиарда кубически метра газ в следващите 15 години

15 април 2026, 9:57 часа 122 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След споразумението на Кипър с Египет за търговска експлоатация на находищата на природен газ "Кронос" и "Афродита" в Средиземно море - ново споразумение се оформя около разработването на газовото находище „Афродита“ в страната. През това време NewMed Energy напредва с плановете си за износ на природен газ за Египет, предаде гръцкото издание Kathimerini. Споразумението отразява и регионалната динамика на природния газ като сътрудничество в региона на Източното Средиземноморие. 

Кипър ще продаде 100 милиарда кубически метра газ

Компанията е подписала меморандум за разбирателство, обхващащ потенциалната продажба на приблизително 100 милиарда кубически метра газ от офшорното находище. Предложеното споразумение ще бъде в сила до 15 години или до изчерпване на търговския добив на находището, което от двете настъпи първо.

Съществува и опция за петгодишно удължаване, в зависимост от решението на партньорите.

Укрепване на трансграничните партньорства

Според главния изпълнителен директор на NewMed Йоси Абу подобни споразумения могат да укрепят трансграничните партньорства и потенциално да доведат до по-нататъшни международни енергийни сделки.

По думите му конкретното споразумението представлява важен етап в доближаването на проекта „Афродита“ до производство. Той подчерта, че осигуряването на условия за износ е ключова стъпка към постигане на окончателно инвестиционно решение (ОИР), което в крайна сметка ще отключи дейностите по разработване и добив. ОЩЕ: Споразумение за газови находища в Средиземно море: Догодина газът може да тръгне към Европа

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Кипър Египет газово находище Меморандум Източно Средиземноморие
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес