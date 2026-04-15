Ново споразумение: Кипър ще продаде 100 милиарда кубически метра газ в следващите 15 години

След споразумението на Кипър с Египет за търговска експлоатация на находищата на природен газ "Кронос" и "Афродита" в Средиземно море - ново споразумение се оформя около разработването на газовото находище „Афродита“ в страната. През това време NewMed Energy напредва с плановете си за износ на природен газ за Египет, предаде гръцкото издание Kathimerini. Споразумението отразява и регионалната динамика на природния газ като сътрудничество в региона на Източното Средиземноморие.

Кипър ще продаде 100 милиарда кубически метра газ

Компанията е подписала меморандум за разбирателство, обхващащ потенциалната продажба на приблизително 100 милиарда кубически метра газ от офшорното находище. Предложеното споразумение ще бъде в сила до 15 години или до изчерпване на търговския добив на находището, което от двете настъпи първо.

Съществува и опция за петгодишно удължаване, в зависимост от решението на партньорите.

Укрепване на трансграничните партньорства

Според главния изпълнителен директор на NewMed Йоси Абу подобни споразумения могат да укрепят трансграничните партньорства и потенциално да доведат до по-нататъшни международни енергийни сделки.

По думите му конкретното споразумението представлява важен етап в доближаването на проекта „Афродита" до производство. Той подчерта, че осигуряването на условия за износ е ключова стъпка към постигане на окончателно инвестиционно решение (ОИР), което в крайна сметка ще отключи дейностите по разработване и добив.