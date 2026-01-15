Обрат: Цената на природния газ в Европа е невиждана от месеци

Любопитно:

15 януари 2026, 15:18 часа 210 прочитания 0 коментара
Фючърсите на природния газ в Европа се покачиха до малко над 33 евро за мегаватчас (MWh) днес. Това е най-високата цена на газа от началото на октомври 2025 г., тъй като прогнозите за по-студено време в Европа, намаляването на доставките от САЩ и геополитическото напрежение около Иран засилиха опасенията относно доставките и съхранението на синьо гориво, предадоха световните агенции.

Днес по обяд фючърсите на нидерландския газов хъб TTF се повишиха с над 3% до 33 евро/MWh, като за кратко достигнаха ценови връх около 33,29 евро/MWh, задълбочавайки трайното си възходящо движение от 8-януари насам, когато синьото гориво се търгуваше около 27-28 евро/MWh.

Очаква се температурите на стария континент да паднат отново до края на месеца, което ще повиши търсенето на гориво за отопление и ще ускори изтеглянето на газ от изчерпващите се европейски хранилища.

Газохранилищата в ЕС са запълнени средно на около 52,49% към 13-ти януари, показват данните на Gas Infrastructure Europe (GIE), което е доста под нивото на запълняемост от 64,99% точно година по-рано. Това прави пазара на синьото гориво по-чувствителен към метеорологичните промени през зимния период.

Освен това, износът на втечнен природен газ (LNG) от САЩ, най-големият износител в света, спадна до двумесечно дъно след прекъсвания на ключови терминали в Тексас. Междувременно американската Администрация за енергийна информация очаква спот цената на референтния природен газ в САЩ в "Хенри хъб" да намалее леко през 2026 г., преди да се повиши рязко през 2027 г. поради увеличаването на новите съоръжения за износ на LNG.

Геополитическото напрежение около Иран също продължава да представлява риск за световната търговия с втечнен природен газ, дори когато опасенията от незабавна намеса на САЩ намаляха. В допълнение към конкуренцията за товари, части от Азия са изправени пред настъпваща студена вълна, която би могла да повиши регионалното търсене на отопление и това да затегне допълнително световния пазар на втечнен природен газ.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
