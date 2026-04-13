Още в следващите седмици ръст на цената на горивата: Енергиен експерт с мрачна прогноза

„Спад на цената на горивата все още няма. Има голяма разлика между цените, които се вижда на физическия пазар на нефт и на борсите. В момента, ако една рафинерия иска да си купи нефт, ще трябва да плати премия. Затова и скокът на цената на горивата е по-висок“. Това заяви пред bTV енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Още: Петролната асоциация каза какво прави "Лукойл" и ще има ли таван на цената на горивата

Той отбеляза, че като цяло цената на горивата у нас са по-ниски в сравнение с другите европейски цени.

Какво ще се случи, ако войната в Иран продължи?

„При цената на дизела скокът е много по-висок, отколкото при бензина. Това привидно спокойствие няма да се задържи дълго, ако няма отпушване на Ормузкия проток. Каквото и да се случи между САЩ, Иран и Израел, нещата само ще се влошават“, предупреди Мартин Владимиров.

Той допълни, че дори днес да има мирно споразумение, цената на горивата няма да се промени. Докато се източи трафикът от Ормузкия проток и докато се навакса добива в Близкия изток и докато рафинериите използват по-евтин нефт за преработката на горивата, цената на горивата няма да падне, каза енергийният експерт.

„Така няма да има намаление на цените, а още в следващите седмици да очакваме ръст на цената на горивата“, съобщи Мартин Владимиров.

Той настоя за спешни мерки, като например въвеждане на безплатна карта за градския транспорт, за да може хората да слязат от автомобилите. И предложи още вдигане на цената на винетката или на тол таксите, за да не се налива масло в огъня, както и за да може хората да слязат от автомобилите си.

„Проблемът е, че хората не искат да слязат от автомобилите си. Ако не се реши войната в Иран, вървим към разрушаване на търсенето на горива, но трябва да има и мерки за ограничаване потреблението на горива“, настоя Мартин Владимиров.

