Петролна битка: Прогнозите се сблъскаха – кой диктува цената в момента?

Цената на петрола е с неясна посока, след като различните сортове се движат разнопосочно в сутрешната търговия на фона на продължаващата несигурност около доставките от Близкия изток, докато пазарите следят и възможностите за подновяване на преговорите между САЩ и Иран. Основен фактор за колебанията остава ситуацията около Ормузкия проток – ключов маршрут за транспортиране на суров петрол и петролни продукти от Персийския залив към световните пазари.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 0,4 на сто до 95,19 долара, след като в предходната сесия отчетоха значителен спад.

В същото време американският лек суров петрол поевтиня с 0,3 на сто до 91,05 долара за барел, продължавайки низходящата тенденция от последните дни.

Въпреки обявеното двуседмично примирие, корабоплаването в Ормузкия проток остава силно ограничено и далеч под обичайните нива, което поражда опасения за сериозни затруднения в доставките.

Паралелно с това се засилват очакванията за възобновяване на дипломатически контакти между САЩ и Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че през следващите дни в Пакистан може да се проведат нови разговори, насочени към прекратяване на конфликта. Перспективата за диалог донякъде успокоява пазарите, тъй като евентуално споразумение би могло да доведе до възстановяване на иранския износ на петрол.

Анализатори обаче предупреждават, че оптимизмът се базира повече на очаквания, отколкото на конкретен напредък. В същото време реалният пазар остава напрегнат, като физическите доставки на петрол се търгуват на значителни премии спрямо фючърсните цени.

Рафинериите активно търсят алтернативни източници на суровина, което повишава цените на доставки от региони като САЩ и Северно море.

Допълнително напрежение създава и решението на САЩ да не подновят част от временните облекчения на санкциите върху иранския и руския петрол, което може да ограничи още повече глобалното предлагане.

Инвеститорите очакват по-късно днес и официалните данни за петролните запаси на САЩ. Предварителните прогнози сочат леко увеличение на запасите от суров петрол, докато тези на бензин и дестилати вероятно са намалели.