20 бързи въпроса към... Николай Берберов – Бебо

Човекът зад групи като Urban Grey и Silence Inside (екс- Alien Industry и Leepra Deluxe), китара, бас, вокал, Бебо е най-лесно да го откриеш, почти денонощно, на работа в звукозаписното му студио Audioslot. А сега и тук са отговорите му на нашите бързи въпроси:

Как би обяснил работата си на някой първокласник?

Рисувам звук на хартия.

Какво се надяваш никога да не ти се наложи да работиш?

Някоя скучна и дълга работа.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Мързелът.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Най-накрая разбрах как да изпълнявам правилно упражненията в фитнеса.

Мъдър съвет, който си давал?

„Гледай и търси в себе си“

В коя известна какичка беше влюбен като малък?

Кари Фишър.

Голяма беля, която си правил?

Стрелях по грешка със служебния пистолет на баща ми в хола. Пробих ръба на масата и дивана. На другата година баща ми стреля по същата грешка с една пушка. Веселба.

Кое в социалните мрежи обичаш и мразиш?

Обичам бързия достъп до приятелите ми и интересни новини. Мразя хорския боклук.

Какво обичайно готвиш за гости?

Каквото ми хрумне и ми се стори интересно и подходящо.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Вкусно.

Хобито, за което би искал да имаш време?

Ами, аз нямам хоби. То от 30 години ми е работа.

Най-пълноценно изкараното от теб време напоследък?

С децата и в работата ми.

Нещото, за което похарчи неочаквано малко пари?

Ремонтът на колата.

България ще се оправи тогава, когато...

... когато започнем да ценим и уважаваме чуждия труд и усилия.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Еми, нямам...

Кой искаш да ти пее Happy Birthday на следващия рожден ден?

Искам да се сцепя от танци. На мен достатъчно хора ми пеят ежедневно.

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Ще се оженя и разведа за някой богаташ. Шегувам се. Нямам никаква представа.

Като кой литературен или филмов герой би поживял?

Оо, много са. Зависи към коя част от детските и младежките си години искам да се върна. Почти няма герой от книга, която съм прочел, на чието място да не съм искал да бъда. Е, някои бих ги пропуснал – освен на хартия нямам влечение към житейските им драми. Повече ме влече космосът...

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Котка.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Ура!“