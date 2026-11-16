Официално: Избраха актьора, който ще изиграе новия Джеймс Бонд!

Звездата от "Батман" и "Одисея" официално беше избран за следващия Джеймс Бонд, с което сложи край на месеци наред на бурни спекулации относно това на кой млад актьор Amazon MGM ще връчи ключовете за "Астън Мартин". Патинсън поема ролята на 007 след поредицата от пет филма с Даниел Крейг в ролята на супершпионина, която започна през 2006 г. с "Казино Роял".

Последната поява на Крейг беше в "Смъртта може да почака" от 2021 г., който завършва с това, че Бонд се жертва, за да спаси света от тайна глобална терористична организация. Този филм беше и последният от поредицата, излязъл преди дългогодишните продуценти Майкъл Г. Уилсън и Барбара Броколи да продадат творческия контрол над франчайза на Amazon MGM за 20 милиона долара.

Снимка: Getty Images

През последния месец медиите и индустрията бяха превзети от спекулации за това кой ще бъде следващият Джеймс Бонд, а списъкът с британски актьори се редуваше като предполагаеми фаворити. Джейкъб Елорди беше сочен за ролята още в най-ранните дни на бурните слухове, но оттогава се появиха информации, че звездата от "Еуфория" дори не е преминал пробни снимки за ролята. Джак Лоудън изглеждаше като друг сигурен избор. В началото на септември неговият колега от "Slow Horses" заяви, че Бонд вече е избран, и с усмивка добави, че "държи палци" за Лоудън. Въпреки това шансовете му за ролята бяха до голяма степен засенчени от Калъм Търнър, който изглеждаше като неизбежния избор, докато в медиите не се появиха новини за прослушванията на Патинсън и Николас Холт. В този момент никой не можеше да предвиди кой ще излезе начело, докато Патинсън не се оказа окончателният избор, пише "Variety".

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През последния месец медиите и индустрията бяха завладени от спекулации за това кой ще бъде следващият Джеймс Бонд, а няколко британски актьори се редуваха като предполагаеми фаворити. Джейкъб Елорди беше сочен за ролята още в най-ранните дни на бурните слухове, но оттогава се появиха информации, че звездата от "Еуфория" дори не е преминал пробни снимки за ролята. Джак Лоудън изглеждаше като друг сигурен избор. В началото на септември неговият колега от "Slow Horses" заяви, че Бонд вече е избран, и с усмивка добави, че "стиска палци" за Лоудън. Въпреки това шансовете му за ролята бяха до голяма степен засенчени от Калъм Търнър, който изглеждаше като неизбежния избор, докато в медиите не се появиха новини за прослушванията на Патинсън и Николас Холт. В този момент никой не можеше да предвиди кой ще се наложи, докато накрая не беше избран Патинсън. Сред останалите актьори, които бяха в надпреварата, са Джош О’Конър, Том Франсис, Аарон Тейлър-Джонсън, Харис Дикинсън и дори Хари Стайлс.

Снимка: Getty Images

От гледна точка на Amazon MGM не е трудно да се разбере защо Патинсън беше очевидният избор. Той е, почти безспорно, най-търсената филмова звезда на 2026 г. и разполага с касови резултати, които го доказват. С помощта на Зендая Патинсън донесе на "The Drama" на A24 – интимна, но и смущаваща оригинална драматична комедия – 134 милиона долара в световен мащаб при бюджет от 28 милиона долара. "Primetime", в който Патинсън изигра ролята на водещия на "To Catch a Predator" Крис Хансен, също постигна голям успех с 61 милиона долара в световен мащаб при скромен бюджет от 18 милиона долара. Патинсън също така изигра ролята на хленчещия Антиной в "Одисеята", който събра 1,8 милиарда долара, и се очаква да участва в "Дюн: Част трета" през декември, който със сигурност ще донесе огромни приходи.

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Патинсън разполага и с необходимия богат опит в областта на интелектуалната собственост, за да оглави франчайз като този на Джеймс Бонд. През 2022 г. Патинсън дебютира в ролята на титулярния "Батман" във филма на Мат Рийвс "Батман". Предстои му да се завърне в Готам за продължението през 2028 г. Тези, които се съмняваха, че Патинсън ще получи ролята на 007, често посочваха ангажиментите му към Брус Уейн като причина, поради която той никога не би могъл да поеме ролята на Бонд. Въпреки това, след няколко забавяния в продукцията на "Батман: Част II", изглежда, че Патинсън е готов за нова дългосрочна връзка с друга позната икона на големия екран.

През юни 2025 г. Amazon MGM назначи Вилньов – режисьора на "Сикарио", "Пристигането" и "Затворници" – за следващия режисьор на поредицата. Тогава той заяви, че е "заклет фен на Бонд" и че планира да "отвори пътя за много нови мисии, които предстоят".