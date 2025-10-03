Приходите на Русия от петрол намаляха сериозно

Приходите от петрол на Русия са намалели с една пета през септември на годишна база заради по-ниските цени на суровия петрол и поскъпването на рублата, предаде Блумбърг. Спадът натоварва бюджета на страната в момент, в който Москва продължава да финансира четвъртата година от войната си в Украйна. Според изчисления на агенцията, базирани на данни на Министерството на финансите, таксите, свързани с петрола, са намалели с почти 20 на сто до 483,5 милиарда рубли (5,9 милиарда долара) през септември.

Комбинираните приходи от нефт и газ

Комбинираните приходи от нефт и газ пък са се свили с 25 на сто до 582,5 милиарда рубли.

През периода януари-септември тази година приходите от нефт и газ са намалели с 20,6 на сто до 6,609 трилиона рубли. През същия период на миналата година те са били 8,327 трлн. рубли.

Правителството вече прогнозира, че приходите от петрол и газ през тази година ще бъдат най-ниските от пандемията през 2020 г. Средната цена на суровия петрол Уралс е била 57,55 долара за барел през август – с над 18 на сто по-малко спрямо година по-рано. За същия период петролът от европейския бенчмарк Брент е поевтинял с почти 15 на сто.

Преди десетина дни Министерството на финансите на Русия обяви, че предлага повишаване на данъка върху добавената стойност (ДДС) от сегашните 20 на 22 процента от 2026 година, за да бъдат осигурени средства за финансиране на войната. А преди две седмици руският президент Владимир Путин даде сигнал, че е готов да повиши някои данъци, за да покрие разходите, свързани с продължаващия вече три години и половина военен конфликт. Той посочи, че Съединените щати също са увеличавали данъците за богатите по време на войните във Виетнам и Корея.

Поскъпването на рублата също е оказало влияние, тъй като компаниите получават по-малко рубли за всеки долар от износа. През август средният курс на руската валута спрямо долара е бил 80,1582 рубли, с около 10 на сто по-силен спрямо година по-рано.