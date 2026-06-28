Путин си призна с половин уста, че бензинът е проблем, а Медведев дреме: Или силна Русия, или никаква (ВИДЕО)

"В сегашната ситуация водещи компании, включително частни, се показват като надеждни партньори на държавата. Адресираме необичайните предизвикателства, които се появиха – ясно, бързо, компетентно, в интерес на държавата и гражданите ѝ. Искам да кажа и, че натрупани резерви от гориво са отпуснати за вътрешния пазар. Но въпреки, че почнахме да използваме (такива) резерви, резервите ни са на почти същото ниво като миналата година. Трябва да продължим да действаме балансирано. Резервите от бензин са 1,7 млн. тона, почти колкото за същия период на миналата година – има лек спад, с 4%". Думите са на руския диктатор Владимир Путин, който очевидно опита да замаже разрастващата се криза с горивата в Руската федерация заради продължаващите успешни далекобойни украински удари:
⚡️ Putin publicly acknowledged Russia's fuel problems for the first time— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
During a government meeting, Putin said that queues have already formed at Russian gas stations and that the required grades of gasoline are not always available.
He also revealed that Russia has begun… pic.twitter.com/YwK2Ynxxzv
Самият Путин обаче де факто призна, че ситуацията изобщо не е като миналата година – защото добави, че се налага пълна забрана за износ на бензин и керосин от Русия, обмисля се и пълна забрана за износ на дизел от Руската федерация. Защо, като уж всичко е наред, има резерви?
Putin announced Russia temporarily banned gasoline and kerosene exports and is considering a full diesel ban. He also claims Russia has 1.7 million tons of gas reserves, supposedly only 4% down from last year, but admits fuel station queues and unavailable grades persist. https://t.co/iQ8EH8W8oY pic.twitter.com/VgBERb2XoY— WarTranslated (@wartranslated) June 28, 2026
Колко вярват руснаците на Путин – пореден пример от социалните мрежи, където те са безброй. Истерията е очевидна:
😀 "Even my ex never hurt me this much." A Russian woman breaks down in tears after waiting in line for fuel— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
After spending hours in the queue, she finally lost it. She was hungry, thirsty, needed the bathroom — and the line barely moved.
"The gas station has fuel, but it's… pic.twitter.com/eBCFQvKUjB
През това време обаче руският диктатор обяснява и "успокоява", че Украйна нанасяла терористични удари, защото губела на фронта – дали?
🤡 Putin calls Ukrainian strikes on Russia "terrorist acts"— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
According to the dictator, Ukraine is "retreating along the entire front line," so it has "switched to open terrorist actions."
The man who started a full-scale war against his neighbor 4+ years ago is now upset about… pic.twitter.com/TjBPjgQsbd
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Или силна Русия, или никаква
"Русия може да бъде или силна самостоятелна държава, или няма да има Русия" - думите са пак на Путин, след като той лично се включи в кампанията на партията си "Единна Русия" за предстоящите през есента парламентарни избори, говорейки на предизборния конгрес на формацията. Руският лидер добави, че пак "лошият Запад" искал да се избави от Русия като геополитически фактор – досега обаче не му се било получило, нямало и сега да се получи:
Putin raised the stakes again, declaring that Russia “can only be strong, or there will be no Russia.” The statement frames Moscow’s war posture as existential while the Kremlin continues escalating pressure at home, abroad, and against Ukraine. #Russia pic.twitter.com/n5ZFHjicdX— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2026
Дори приближени на руския диктатор като Дмитрий Медведев, много точно описван от украинските медии като отдавна алкохолизиран, вече не се впечатляват от патоса, а си подремват, докато им се обяснява как "имаме сила и политическа воля". И за финал, още една смешка на Путин: "Хората знаят, че политиците от „Единна Русия“ никога не са били популисти и никога не са гонили рейтинги с празни обещания":
😴 Sleepy Medvedev wasn't paying much attention to Putin today— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
As Putin declared that Russia has "enough strength, resources, and political will," Medvedev was caught dozing off in the front row.
Looks like he and Lukashenko had a sleepless night together. pic.twitter.com/LnMo8YxG3c
🤡 Putin has personally joined the election campaign— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
"People know that United Russia politicians have never been populists and have never chased ratings with empty promises," the dictator said.
Why chase approval ratings when they can simply be drawn by the state pollster… pic.twitter.com/xHWBrbM2RC
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