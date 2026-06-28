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Путин си призна с половин уста, че бензинът е проблем, а Медведев дреме: Или силна Русия, или никаква (ВИДЕО)

28 юни 2026, 21:02 часа 1150 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин си призна с половин уста, че бензинът е проблем, а Медведев дреме: Или силна Русия, или никаква (ВИДЕО)

"В сегашната ситуация водещи компании, включително частни, се показват като надеждни партньори на държавата. Адресираме необичайните предизвикателства, които се появиха – ясно, бързо, компетентно, в интерес на държавата и гражданите ѝ. Искам да кажа и, че натрупани резерви от гориво са отпуснати за вътрешния пазар. Но въпреки, че почнахме да използваме (такива) резерви, резервите ни са на почти същото ниво като миналата година. Трябва да продължим да действаме балансирано. Резервите от бензин са 1,7 млн. тона, почти колкото за същия период на миналата година – има лек спад, с 4%". Думите са на руския диктатор Владимир Путин, който очевидно опита да замаже разрастващата се криза с горивата в Руската федерация заради продължаващите успешни далекобойни украински удари:

Самият Путин обаче де факто призна, че ситуацията изобщо не е като миналата година – защото добави, че се налага пълна забрана за износ на бензин и керосин от Русия, обмисля се и пълна забрана за износ на дизел от Руската федерация. Защо, като уж всичко е наред, има резерви?

Колко вярват руснаците на Путин – пореден пример от социалните мрежи, където те са безброй. Истерията е очевидна:

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През това време обаче руският диктатор обяснява и "успокоява", че Украйна нанасяла терористични удари, защото губела на фронта – дали?

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Или силна Русия, или никаква

"Русия може да бъде или силна самостоятелна държава, или няма да има Русия" - думите са пак на Путин, след като той лично се включи в кампанията на партията си "Единна Русия" за предстоящите през есента парламентарни избори, говорейки на предизборния конгрес на формацията. Руският лидер добави, че пак "лошият Запад" искал да се избави от Русия като геополитически фактор – досега обаче не му се било получило, нямало и сега да се получи:

Дори приближени на руския диктатор като Дмитрий Медведев, много точно описван от украинските медии като отдавна алкохолизиран, вече не се впечатляват от патоса, а си подремват, докато им се обяснява как "имаме сила и политическа воля". И за финал, още една смешка на Путин: "Хората знаят, че политиците от „Единна Русия“ никога не са били популисти и никога не са гонили рейтинги с празни обещания":

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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