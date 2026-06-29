Крал Чарлз III с историческо решение, за което покойната Елизабет щеше да го порицае

Крал Чарлз III отново взе революционно решение, с което генерално променя монархическите порядки, а според запознати би влязъл в сериозен конфликт с майка си Елизабет, ако все още беше жива. Кралят и кралица Камила няма да живеят в Бъкингамския дворец, след като ремонтите на стойност 369 млн. лири приключат догодина, стана ясно от последните кралски отчети, предава BBC. Дворецът, който от 1837 г. насам служи като официална лондонска резиденция на монарха на Обединеното кралство, ще продължи да бъде административната централа на монархията, но кралят е решил, че близката резиденция "Кларенс Хаус" ще остане неговият официален дом.

Снимка: Getty Images

Решението е взето отчасти с цел да се осигури по-голям публичен достъп до забележителността, заявиха официални представители. Десетгодишната реконструкция на Бъкингамския дворец, финансирана чрез временно увеличение на "Суверенната субсидия", която покрива разходите за официалните задължения на кралското семейство, трябва да приключи през март 2027 г.

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В рамките на ремонта ще бъдат подменени остарелите кабели, оловните тръби, електроинсталацията и котлите, много от които се сменят за първи път от 60 години насам, поради опасения от потенциални пожари и щети от вода.

Какво ще се случва с Бъкингамския дворец

Кралят живее в "Кларенс Хаус", който се намира до двореца "Сейнт Джеймс" и някога е бил домът на кралицата-майка, от 2003 г., а от сватбата им през 2005 г. живее там заедно с кралицата. Сега, когато и двамата са на възраст около 70 години, се разбира, че никой от двамата не е искал да причини суматохата от преместването на себе си и персонала си в Бъкингамския дворец.

Съществуват и опасения, свързани със сигурността, че ако кралят пребивава в Бъкингамския дворец, това би ограничило броя на посетителите, както и зоните, които те биха могли да разгледат.

Снимка: Getty Images

Сега тази забележителност може да бъде отворена за по-дълъг период, което ще доведе до по-големи приходи. В момента дворецът отваря представителните си зали за посетители всяко лято и на определени дати през останалата част от годината, като приходите от това отиват в "Royal Collection Trust" – благотворителна организация, отговаряща за грижата и съхранението на кралското изкуство.

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Кралят ще продължи да бъде домакин на редица събития в двореца – от държавни банкети и градински партита до приеми и аудиенции с министър-председателя и новите посланици. "Негово Величество продължава да изпитва огромна привързаност към Бъкингамския дворец и дълбоко уважение към ролята му в кралския и обществения живот", заяви говорител на двореца. "Във всяко друго отношение той ще бъде оживен център на кралска дейност."

Норман Бейкър, бивш министър на вътрешните работи от Либералдемократите и критик на финансирането на кралското семейство, заяви пред BBC, че приходите от продажбата на билети за посетители на Бъкингамския дворец трябва да отиват в държавната хазна. "Те носят милиони всяка година, така че ако кралското семейство не живее в Бъкингамския дворец, те трябва да го отворят за обществеността и всички приходи от посетители през 12-те месеца на годината да отиват в държавната хазна, за да помогнат за финансирането на ремонта", каза той.

Снимка: Getty Images

Греъм Смит, главен изпълнителен директор на "Република" – организация, която води кампания за избор на държавен глава, заяви: "Правителството се съгласи да похарчи 369 млн. лири за реновиране на Бъкингамския дворец, а сега Чарлз не иска да го използва. Но той ще го държи под ключ, докато не дойде моментът. Ясно е, че дворецът трябва да бъде напълно отворен за обществеността през цялата година."

Когато кралят е в Лондон, кралското знаме се вее както над Бъкингамския дворец, така и над Кларенс Хаус. Джеймс Чалмърс, управител на кралската хазна, заяви, че според плановете кралят и кралицата "ще имат достъп до частни стаи в двореца, където да могат да се оттеглят по време на работния ден и които биха могли да се използват като потенциално жилищно пространство в бъдеще".

Той добави: "Това е както промяна спрямо миналото, така и признание за бъдещето. Нека обаче да бъда ясен, че във всички останали аспекти Бъкингамският дворец ще продължи да бъде както церемониален, така и оперативен център на кралския живот."

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Данъци и отчети

Съобщението е включено в отчетите, които показват, че кралят е станал първият монарх, който е оповестил платените от него данъци. Те сочат, че през 2024–2025 г. той е бил сред 100-те най-големи данъкоплатци във Великобритания, като е платил 12,9 млн. лири за този период, както и 11,7 млн. лири през 2023–2024 г.

Отчетите показват също така увеличение на "Суверенната субсидия", която осигурява държавно финансиране за монархията. Временно увеличение на основната сума на "Суверенната субсидия" беше въведено от 2017 г., за да се покрият разходите за основен ремонт на Бъкингамския дворец.

Снимка: Getty Images

С приключването на ремонтните работи общият размер на субсидията ще намалее от 137,9 млн. лири до 99,9 млн. лири през 2027–2028 г. Но новата сума ще бъде почти двойно по-голяма от основната субсидия от 51,8 млн. лири през 2024–2025 г. и ще надвишава основната субсидия от 72,1 млн. лири през 2025–2026 г. Увеличението ще помогне за покриване на натрупаните закъснения в поддръжката на обитаваните кралски дворци, за укрепване на киберсигурността в кралските резиденции и за инсталирането на енергийно ефективни отоплителни системи.

Освен това са заделени около 11 млн. лири за подмяна на котли, чийто експлоатационен срок в замъка Уиндзор е към края си.

Общото очакване беше, че след ремонта кралят ще заживее в Бъкингамския дворец. От времето на царуването на кралица Виктория никой монарх не е избирал да живее извън Бъкингамския дворец. Тя беше първият монарх, който използва Бъкингамския дворец като официална резиденция на двора, а след сватбата си с принц Алберт превърна сградата със 775 стаи в място, където да се настани семейството им, да посреща гости и да извършва официални задължения. След смъртта на съпруга си обаче кралица Виктория отсъстваше от Бъкингамския дворец за дълги периоди от време.

Дворецът беше тясно свързан и с кралица Елизабет II, която роди там тогавашните принцове Чарлз и Андрю и имаше апартамент в резиденцията. Покойната кралица за последен път пренощува в двореца на 18 март 2020 г. и прекара голяма част от карантината по време на пандемията от Covid заедно с покойния херцог на Единбург в замъка Уиндзор, пише BBC.