След забраната от САЩ: Ще успее ли Европа да "открадне" най-важния конкурент на ChatGPT?

Австрия поиска Европейският съюз да проучи възможността американската компания за изкуствен интелект „Антропик“ да установи стратегическо присъствие в ЕС в отговор на ограниченията на САЩ върху достъпа на чуждестранни потребители до най-модерните модели на компанията. В писмо до европейския комисар по технологиите Хена Виркунен, публикувано от австрийското правителство, държавният секретар по цифровизацията Александeр Прьол заявява, че е важно Европа да не бъде откъсната от най-значимите технологични иновации.

„Нека заедно проучим възможностите за стратегическо установяване и участие на „Антропик“ в Европейския съюз – с правна сигурност, достъп до пазара, капитал и ценности, които съответстват на тази компания“, пише Прьол, цитиран от Ройтерс.

Той не уточнява как подобна инициатива би могла да бъде реализирана и признава, че тя вероятно ще срещне скептицизъм.

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„Истинският въпрос не е дали това е лесно. Въпросът е дали ние, европейците, сме готови да бъдем архитекти на собственото си технологично бъдеще или ще останем само администратори на решения, взети другаде“, посочва още Прьол.

От „Антропик“ не са отговорили веднага на запитването на Ройтерс за коментар по австрийското предложение.

По-рано този месец Европейската комисия предложи законодателни мерки за насърчаване на европейските индустрии в областта на облачните услуги, изкуствения интелект и полупроводниците, както и за намаляване на зависимостта на блока от големите американски технологични компании.

15 г. по-късно: Австрия е избрана за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Реакции