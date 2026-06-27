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Двойно по-малък резерв от газ има България от средното в Европа засега: Защо - отговорите

27 юни 2026, 16:00 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Двойно по-малък резерв от газ има България от средното в Европа засега: Защо - отговорите

Върви ли всичко по план при събирането на газов резерв в България за предстоящия есенно-зимен сезон 2026-2027 година? Въпросът стана основателен предвид данни на Gas Infrastructure Europe (GIE), че в България запълняемостта на газовото хранилище "Чирен" е около 26% към момента, докато тази на газовите хранилища в Европа е около 46-47%. Затова Actualno.com потърси с въпроси "Булгартрансгаз", за да разбере има ли причини за безпокойство и защо изоставаме толкова - ОЩЕ: От трън та на глог: Газът за Европа и доставките му

"Сумарният резервиран капацитет за съхранение разпределен в проведените досега процедури за годишен капацитет за съхранение за газова година 2026/2027 възлиза на 75,25% от техническия капацитет на ПГХ Чирен" - това е най-важното от отговорите, които получихме от "Булгартрансгаз". Това значи, че вече за 75% от капацитета на "Чирен" има осигурени доставки и предстои те да бъдат направени. "Предвид, че в отделните държави в ЕС добивният период е приключил при различни нива на съхранените количества (газ), запълването на ПГХ през периода на нагнетяване също протича с различни темпове и траектории. Към 06:00 ч. на 23.06.2026 г., съгласно платформата AGSI на GIE ПГХ Чирен е запълнено на 26,62%, което съответства на съхраняваните количества", добавят от "Булгартрансгаз".

Факт е, че не бива да се бърза излишно при нагнетяването - възможно е то да стане и на по-ниска цена, ако се изчака, споделиха енергийни експерти. "Интересът към резервирането на капацитет за нагнетяване и съхранение зависи и от различни търговски фактори, като текуща и очаквана цена през следващи периоди", уточняват от "Булгартрансгаз".

Газ - откъде?

Нагнетяването на "Чирен" става най-вече по линията на дългосрочни договори, както и договори за покупка на втечнен газ (LNG). Затова ще е интересно да видим дали и колко втечнен газ ще дойде по договора с "Боташ", който дава достъп на България до турската газопреносна мрежа и нейните LNG терминали. Гръцките терминали - в Александруполис и Ревитуса, са по-използвани, защото обикновено цените са по-добри. Защо - защото в договора с "Боташ" има клауза "take or pay". Това значи, че плащаме такса за ползване на турската мрежа, независимо дали всъщност я ползваме - за Александруполис и Ревитуса няма такова нещо - ОЩЕ: 

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Освен това, договорът с "Боташ" реално не дава достъп на България до европейския газов пазар за препродажба при същите условия. Длъжни сме да разтоварим втечнения газ на турски терминал, да го продаде на "Боташ" и да го изкупим обратно на границата (точка Странджа/Малкочлар). Това значи допълнителни административни и транзитни разходи - тоест по-скъп газ.

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Чирен газови доставки природен газ газ нагнетяване
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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