Сватба е! Христо Пъдев се ожени за половинката си Цвети (СНИМКИ+ВИДЕА)

Актьорът Христо Пъдев, който зрителите познават от забавното куиз шоу на bTV "Кой да знае?", официално е женен. Той сключи брак с дългогодишната си партньорка, от която има и две деца - Цветелина Петрова. Звездното семейство отбеляза спецалния ден през уикенда в комапанията на роднини, близки и приятели, като сред гостите са присъствали и много от популяните лица в българския шоубизнес. Именно някои от тях бяха сред първите, които публикуваха кадри от сватбата на Пъдев.

Колежките и близки приятелки на актьорското семейство Луиза Григорова-Макариев и Боряна Братоева с вълнение споделиха в социалните мрежи видео от празненството.

Колегата на Христо Пъдев и водещ на "Кой да знае?" - Александър Кадиев - също публикува кадри от сватбеното тържество. На снимките той позира заедно със съпругата си Ивелина Чоева-Кадиева, с която очакват първото си общо дете. Инфлуенсърката отбеляза в Instagram "Сватба е!".

Дария Симеонова и Милица Гладнишка също показаха в социалните мрежи как са преминали церемонията и тържеството.

"Ако можеше светлината, силата и обичта, които струят от техните очи и сърца да завладее поне малка част от човечеството, тогава света щеше да е много красив…", написа към своята публикация Дария и допълни с трогателно пожелание: "Цветина и Христо Пъдеви, бъдете благословени и все така пример за възхита и подражание!"

Припомняме, че наскоро Христо Пъдев и половинката му Цвети бяха звездните кумове на сватбата на друга любима актьорска двойка - на Владимир Зомбори и Весела Бабинова.

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