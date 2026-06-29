За осигуровките и заплатите на държавните служители: Кирил Домусчиев предложи нов подход

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) обяви, че на днешното (29 юни) заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще постави пред управляващите 6 точки като основа за това да подкрепи Бюджет 2026. До това решение от КРИБ са стигнали след "сериозни дискусии" дали да се подкрепи бюджетът. "От една страна, този годишен бюджет вече е до голяма степен изпълнен и правителството е поставено пред свършен факт за първите 7 месеца от годината. От друга страна, почти всички реформи за намаляване на разходите са отложени за 2027 г., а управляващата партия има мнозинство и може да действа много по-бързо и смело", казват от конфедерацията относно "Прогресивна България".

Според тях все пак премахването на автоматизмите и плащането на осигуровки от всички са "стъпки в правилната посока".

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Условията на КРИБ

Ето условията, които от КРИБ изброяват, за да подкрепят бюджета за 2026 г.:

1. Да не се индексират заплатите в бюджетния сектор на служители, които са над максималния осигурителен доход - заради това, че ще започнат да плащат своите осигуровки. Да се индексират само заплатите под максималния таван, а на служителите с нетна заплата под 1000 евро – тя да се индексира с допълнителни 3%. "Очевидно колегите от синдикатите не са си свършили работата в доминирания от тях обществен сектор и са допуснали директори с по-големи заплати от тази на Доналд Тръмп да ръководят служители със заплати, близки до минималното възнаграждение. Индексирането на всички заплати на калпак по време на бюджетна криза ще е сигнал, че зимните протести срещу неравнопоставеността не са чути", казват от КРИБ.

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2. Премиерът и Министърът на финансите да изискат всяко министерство да представя по три разрешителни режима на година, които да минат на мълчаливо съгласие. За всеки непредставен режим, Министърът на финансите да реже по 10% от издръжката на съответното ведомство.

3. Да се състави списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година. "Правителството ежеседмично показва шокиращи директорски заплати на дружества, затънали в дългове и загуби. Някои като "Топлофикация София" дори вече заплашват устойчивостта на цели системи. Когато частен бизнес губи пари, той фалира – а когато държавен губи пари, му дават още повече пари. Време е този абсурд да приключи!!!", категорични са от конфедерацията.

Снимка: председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, източник: КРИБ

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4. Всички автоматизми да бъдат премахнати със законови промени в рамките на 2026 г. Да не се допуска и сключване на колективни трудови договори с автоматизми в бюджетния сектор, тъй като средствата идват от данъкоплатците, които не са страна по такива договори.

5. Да се ускори съставянето на управленската програма на правителството, като всички мерки, които не присъстват в предизборната програма, да се представят авансово на социалните партньори от икономическия или финансовия вицепремиер. "Средносрочната фискална рамка трябва да стъпи върху управленската програма, за да вдъхва доверие и стабилност", посочват от КРИБ.

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6. Да се състави план за намаляване на заетите в обществения сектор до постигане на 2/3 от средното за ОИСР през 2028 г. Мотивите на КРИБ са, че "България е държава с 35 години модерна пазарна икономика в историята си и в демографска криза – не е нормално да вървим към ситуация, при която в бъдеща 5-милионна България всеки 2-ма работещи в частния сектор ще издържат 1 чиновник, 3-ма пенсионери и 1 неработещ. Математиката не излиза", казват от конфедерацията.

"От КРИБ продължаваме да сме притеснени от високите нива на инфлация, тъй като всеки бюджетен дефицит в условията на пълна заетост в икономиката ще повиши още повече инфлацията, без значение каква е текущата конюнктура в горивата, храните или услугите. Инфлацията може да бъде намалена под 2% само и единствено чрез изпълнение на бюджет с излишък - и смятаме, че такъв трябва да бъде съставен най-късно за 2028 г. Дано да бъдем чути и нашите предложения – приети", гласи позицията на КРИБ с председател Кирил Домусчиев.

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