Пшеница срещу автомобили: Русия съживява бартера, за да избегне западните санкции

Старомодният бартер все повече се увеличава във външната търговия на Русия за първи път от 90-те години на миналия век, тъй като компании, които се опитват да заобиколят западните санкции, разменят пшеница за китайски автомобили и ленено семе за строителни материали. Дори когато Русия изгражда топли връзки с Китай и Индия, завръщането на бартера показва до каква степен войната в Украйна е изкривила търговските отношения за най-големия производител на природни ресурси в света, пише Ройтерс.

25 000 санкции

САЩ, Европа и съюзниците им наложиха над 25 000 различни санкции на Русия заради войната в Украйна през 2022 г. и анексирането на Крим през 2014 г. в опит да потопи руската икономика, оценявана на 2,2 трилиона долара, и да подкопае подкрепата за президента Владимир Путин.

Вашингтон също така наложи мита на Индия в отговор на търговията с петрол между Ню Делхи и Русия.

Путин казва, че руската икономика е надминала очакванията. Тя е нараствала по-бързо през последните две години от страните от Г-7, въпреки западните прогнози за срив. Той е наредил на бизнеса и длъжностните лица да се противопоставят на санкциите по всякакъв възможен начин.

Въпреки това, има нарастващи признаци на напрежение върху икономиката, като централната банка признава, че тя технически е в рецесия и страда от висока инфлация.

Някои наказателни мерки - по-специално изключването на руски банки от платежната система SWIFT през 2022 г. и предупрежденията на Вашингтон към китайските банки миналата година да не подкрепят военните усилия на Русия - разпалиха опасения от вторични санкции.

"Китайските банки се страхуват да бъдат поставени в списъци със санкции, под вторични санкции, така че не приемат пари от Русия“, каза източник от платежния пазар пред Ройтерс.

Тези опасения изглежда стоят зад появата на бартерни сделки, които са много по-трудни за проследяване. През 2024 г. руското министерство на икономиката издаде 14-странично „Ръководство за чуждестранни бартерни сделки“, съветвайки бизнеса как да използва метода за заобикаляне на санкциите. Дори предложи създаването на търговска платформа, която да работи като бартерна борса.

"Външнотърговските бартерни сделки позволяват обмен на стоки и услуги с чуждестранни компании без необходимост от международни сделки“, се казва в документа на министерството, позовавайки се на „условия на ограниченията на санкциите“.

Доскоро имаше малко доказателства за търговски интерес към подобни сделки. Миналия месец обаче Ройтерс съобщи, че китайската компания Hainan Longpan Oilfield Technology Co. се стреми да търгува със стомана и алуминиеви сплави в замяна на корабни двигатели. Компанията не отговори на искане за коментар.

Ройтерс успя да идентифицира осем такива сделки със стоки в натура въз основа на търговски източници, публични изявления от митническите служби и отчети на компаниите. Сделките не са били докладвани преди това.

Въпреки че информационната агенция не можа да установи общата стойност или обем на бартера в руската икономика поради непрозрачността на сделките, три търговски източника заявиха, че практиката става все по-честа.

"Растежът на бартера е симптом на дедоларизация, натиск от санкции и проблеми с ликвидността сред партньорите“, каза пред Ройтерс Максим Спаски, секретар на Генералния съвет на Руско-азиатския съюз на индустриалците и предприемачите, индустриална организация. Спаски каза, че обемите на бартера вероятно ще нараснат допълнително.

Един от търговските източници, пожелал анонимност поради чувствителността на информацията, заяви, че системата е помогнала за заобикаляне на санкции, които изключват руските банки от транзакции в долари и евро.

Трима анализатори заявиха, че възможен индикатор за мащаба на бартера е нарастващото разминаване между статистиката за външна търговия на централната банка и данните на митническата служба, които достигнаха 7 милиарда долара през първата половина на тази година.

В отговор на искане за коментар руската митническа служба потвърди, че е извършван бартер с различни държави „за широк спектър от стоки“. Тя обаче заяви, че броят на бартерните транзакции е незначителен в сравнение с общия обем на договорите за външна търговия.

Пшеница срещу автомобили

В една транзакция, идентифицирана от Ройтерс от два търговски източника, китайски автомобили са били разменени за руска пшеница. Според един от източниците, китайските партньори по сделката са поискали от руските си колеги да платят със зърно.

Китайските партньори са купили автомобилите в Китай за юани. Руският партньор е купил зърно с рубли. След това пшеницата е била разменена за автомобили.

Ройтерс не успя да установи търгуваните обеми, нито механизма, по който търговците са определили стойността на зърното или автомобилите.

В две други транзакции ленено семе е било разменено за стоки, включително домакински уреди и строителни материали от Китай, показват митнически декларации. Експерти, запознати с външната търговия на Русия, заявиха, че една от сделките с лен, регистрирана в декларация от 2024 г. на руската митническа служба на Уралския регион, е била оценена на стойност около 100 000 долара.

Китай е основен вносител на руско ленено семе, използвано в промишлени процеси и като хранителен продукт.

В други транзакции метали са били доставяни в Китай в замяна на машини, китайски услуги са били разменени за суровини, а руски вносител е купил алуминий, за да плати на китайска компания. Една сделка е била с Пакистан.

Някои бартерни сделки са позволили вноса на западни стоки в Русия въпреки санкциите, съобщиха два източника, запознати със сделките, без да предоставят подробности за кои стоки става дума.

На бизнес форума в Казан Експо през август китайски компании посочиха проблеми със сетълмента сред проблемите, възпрепятстващи развитието на двустранната търговия. Сюй Синцзин, председател на Hainan Longpan Oilfield Technology , заяви, че бартерната търговия може да бъде решение. В изказването си на конференцията той заяви, че „в настоящите условия на ограничени плащания“ бартерът предоставя нови възможности за предприятията в Русия и азиатските страни.