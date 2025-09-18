Публикуваха новия механизъм за компенсации заради скъпия ток: За кого, при какви условия и в какви размери?

Министерството на енергетиката представи проекта на механизъм, с който разходите за по-скъпия ток на бизнеса да бъдат компенсирани от държавата, показва справка на Actualno.com в портала за обществени обсъждания. За такъв механизъм настояха редица предприятия от тежката индустрия от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори в края на май 2025 г. В писмото си до властта от организацията настояха за компенсации при цени над 120 лева за мегаватчас за 80 процента от потреблението.

Припомняме, че до март месец държавата компенсираше всички небитови потребители при високи цени на борсовия ток, а искането на бизнеса бе компенсацията да помогне и на енергоемките износители, които стават неконкурентоспособни заради високите цени на енергията. Сега в доклада на министъра на енергетиката Жечо Станков се посочва, че предложението ще даде възможност за прилагане на компенсаторен механизъм за фокусирана подкрепа за енергоемките потребители предвид продължаващата ситуация с волатилност и периоди с високи цени на електрическата енергия, по-конкретно в региона на Югоизточна Европа, която подкрепа във връзка с цените на електрическата енергия се явява критична за запазване на конкурентоспособността на предприятията.

От кога и за кого?

Предложената програма за компенсации е за тригодишен период с начална дата 1 юли 2025 г. За първият ценови период (до 30 юни 2026 г.) индикативният бюджет на програмата е до 210 млн. лв, като се предвижда възможност правителството да спира прилагането на програмата или да промени определени параметри при липса на достатъчно средства за изпълнението й във фонда за всеки от следващите два годишни периода.

Снимка: БГНЕС

Механизмът предвижда програма за компенсиране на всички небитови крайни клиенти при наличието на ценови пикове и допълнителна целенасочена подкрепа към стратегическите сектори на икономиката, съобразно възможностите за акумулиране и впоследствие - разходване на ресурс от Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Помощта ще бъде предоставяна на допустими предприятия, които трябва да подадат заявление до доставчика, с който имат сключен договор за доставка на електрическа енергия. Предоставянето на помощ ще се извършва всеки месец чрез доставчика чрез намаляване на дължимата сума за плащане по фактура. Програмата предвижда още министърът на енергетиката като администратор на държавната помощ да осъществява контрол и по отношение на изпълнението на ангажимента за инвестиции от крайните получатели на помощта.

Какви са условията?

Държавна помощ за цените на електрическата енергия за енергоемките потребители ще се предоставя единствено при спазване кумулативно на няколко условия:

компенсация за до 50% от доставеното от един или повече доставчици и потребено от предприятието количество активна електрическа енергия, измерено с едно или повече средства за търговско измерване, върху което по принцип следва да се начисли цена "задължение към обществото" през съответния ценови период;

покриване на намаление до 50% от постигнатата среднопретеглена годишна цена за базов товар на пазарния сегмент "ден напред" на организирания борсов пазар на електрическа енергия в страната, приложена върху 50 на сто от доставеното от един или повече доставчици и потребено от предприятието количество активна електрическа енергия за същия период, измерена с едно или повече средства за търговско измерване, върху което по принцип следва да се начисли цена "задължение към обществото" през съответния ценови период.

Намаленията не трябва да водят до намаляване на цената под 125 лв./MWh или 63.90 EUR/MWh за допустимото потребление и задължение за инвестиране на 50% от размера на помощта в мерки за декарбонизация за намаляване на разходите за електроенергийната система, в т.ч. и в проекти за гъвкава електрификация, като допустимата инвестиционна дейност трябва да започне да функционира в срок от 48 месеца от предоставянето на помощта.

Снимка: Министерство на енергетиката, архив

По думите на Станков работната група е постигнала консенсус около така предложените параметри на механизма, като е уточнено, че в нея участие са взели още експерти от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", Асоциация на индустриалния капитал в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата.

