"Не може и няма да има необосновано покачване": Държавата впряга БАБХ, НАП и Мая Манолова срещу цените (ВИДЕО)

"Когато предвиждаме тези мерки, с които даваме над 300 млн. евро, ние гарантираме, че необосновано повишаване на цените не може и няма да има", обяви министърът на земеделието Пламен Абровски по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с пакета от мерки на държавата срещу високите цени на горивата. Тай заяви, че при обоснованост - цените могат да се вдигнат, но ако няма - няма причина те да бъдат вдигнати и с увеличените санкции и правомощия, които са дадени на КЗК и КЗП държавата гарантирахме на българските граждани, че няма да има необосновано увеличаване на цените.

"Имайте предвид, че Агенцията похраните, НАП и КЗП вече с новия си председател това е държавата и държавата е тук, за да помогне на своите граждани", подчерта още Абровски.

Думите му идват ден след като кабинетът назначи Мая Манолова за шеф на КЗП. ОЩЕ: Мая Манолова се уреди с нов държавен пост

Кой ще получава субсидията: Този с "Лада" или този с "Мерцедес"?

В контекста на мярката за намаляване на акциза на пропан-бутана управляващите бяха попитани дали ще има и решения за тези, които зареждат с други видове гориво като бензин и дизел.

"Слагаме край на "хеликоптерните пари", видяхме редица дефицити в мерките, които бяха разработени от редица правителства. Там не се правеше разлика дали субсидията на колонката се получава от човек, който кара "Лада" или "Мерцедес", каза от своя страна вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

По този начин властта отговори и на призивите на "Демократична България" и "Продължаваме промяната" за компенсации за горивата. ОЩЕ: "Премиерът не ни е казал какъв е този пакет": ДБ призоваха Радев да се вслушва в идеята им за горивата (ВИДЕО)