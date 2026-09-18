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Фонд на фондовете възложи управлението на 191 млн. евро на Фонд за устойчиви градове чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие 2021-2027

18 септември 2026, 16:41 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: ОББ
Фонд на фондовете възложи управлението на 191 млн. евро на Фонд за устойчиви градове чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие 2021-2027

На 17 септември 2026 г. се състоя официална церемония за подписване на Оперативните споразумения за изпълнение на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ 2021–2027 за Северна и Южна България между Фонд на фондовете (ФнФ) и ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, включващо ОББ АД, Фонд ФЛАГ ЕАД, Фонд за устойчиво градско развитие ЕАД и Българска консултантска организация ЕООД. С тях обединението поема управлението на ФГР Север 1 и ФГР Юг, чрез които 191 млн. евро публичен ресурс, осигурени по Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021–2027 и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021–2027, съфинансирани от Европейския съюз, ще бъдат насочени към проекти с реален принос за развитието на градовете и регионите. С допълнителното частно финансиране, осигурено от ОББ и Фонд ФЛАГ, общият разполагаем ресурс се очаква да достигне до 250 млн. евро.

Днес правим важна стъпка към развитието на по-добра градска среда, модерна инфраструктура и конкурентоспособна местна икономика. Мобилизираме над 260 млн. евро публичен ресурс, който заедно с привлечения частен капитал ще подкрепи инвестиции в културата, образованието, здравеопазването, социалните услуги и индустриалните зони“, заяви в специалното си приветствие заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Александър Георгиев, изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Фонд на фондовете (ФнФ), подчерта, че новото поколение Фондове за градско развитие, надграждат утвърден и успешно прилаган финансов инструмент с европейско признание.

Споразуменията бяха подписани, от една страна, от изпълнителните директори на Фонд на фондовете (ФнФ) – Александър Георгиев и Александър Ненков, а от страна на Фонд за устойчиви градове - от главния изпълнителен директор на ОББ Кристоф Де Мил, изпълнителния директор „Корпоративно банкиране и пазари“ в ОББ Добромир Добрев, изпълнителния директор на Фонд ФЛАГ Надя Данкинова, изпълнителния директор на Фонд за устойчиво градско развитие Виктор Йоцов и управителя на Българска консултантска организация Стоян Ставрев.

Този инструмент създава отлична възможност за компаниите и общините да реализират проекти с реално икономическо, социално и екологично въздействие. За ОББ това е естествено продължение на дългогодишния ни ангажимент да подкрепяме бенефициенти от такъв мащаб – не само чрез финансиране, но и чрез експертиза, партньорство и задълбочено разбиране на техните стратегически нужди. Чрез съчетаването на публични ресурси, безвъзмездна помощ и собствения финансов капацитет на ОББ, ние се стремим да подпомогнем прехода на проектите от етап на концепция към реална реализация и да създадем устойчива стойност за градовете, регионите и общностите в цяла България.“, коментира Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ.

Съществена новост през настоящия програмен период е възможността заемното финансиране да бъде комбинирано с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ПРР 2021–2027 в рамките на единична операция. Това позволява финансовата подкрепа да бъде съобразена с характера и възвръщаемостта на конкретната инвестици.“, допълва Добромир Добрев, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ.

Финансов инструмент "Фонд за градско развитие" 2021-2027 (ФГР 21-27) е трето поколение ФГР, който за програмния период 2021-2027 ще се изпълнява чрез три фонда – ФГР Север 1 и ФГР Север 2 за Северна България и ФГР Юг за Южна България. Фондовете за градско развитие се прилагат в България от 2012 г. с пилотната инициатива JESSICA, насочена към 7-те най-големи български градове. За програмния период 2007-2013 г. Фонд за устойчиво градско развитие ЕАД управлява ФГР за София, a за програмния период 2014-2020 г. Фонд за устойчиви градове управлява ФГР за София и за Южна България, като успешно инвестира разполагаемия ресурс в 70 проекта.

Преди близо 15 години Фонд ФЛАГ и Фондът за устойчиво градско развитие поставиха началото на първия финансов инструмент JESSICA, който проправи пътя на Фондовете за градско развитие в България. Днес надграждаме този опит с доверието на Фонд на фондовете, устойчиви партньорства и експертизата на нашия силно мотивиран и отдаден екип. Вярваме, че когато работим професионално и със сърце, значимите проекти се превръщат във видими резултати за българските градове“, заяви Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ.

Съществена новост през настоящия програмен период е възможността заемното финансиране да бъде комбинирано с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ПРР 2021–2027 в рамките на единична операция. Това позволява финансовата подкрепа да бъде съобразена с характера и възвръщаемостта на конкретната инвестиция. Разполагаемият ресурс за БФП по ПРР 2021-2027 за двата фонда, управлявани от ФУГ, е 65,63 млн. евро и може да бъде предоставян под формата на инвестиционен грант до определен предефиниран % съобразен с конкретния сектор на инвестицията, капиталова отстъпка при изпълнение на определените условия и постигане на резултати и/или техническа подкрепа.

Фондът ще предоставя дългосрочно заемно финансиране до края на 2029 г. за публични и частни проекти в широк кръг от направления. Сред тях са обновяването на градската среда и обществените пространства, зелената инфраструктура и мерките за сигурност, устойчивият обществен транспорт и свързаната с него инфраструктура, енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради, както и инвестиции в образованието, здравеопазването и социалните услуги. Подкрепа е предвидена също за обекти и инициативи в областта на културата, туризма и спорта, за инфраструктура, насърчаваща икономическата активност, както и за развитието на индустриални паркове и на предприятията в тях или във функционална близост до тях.

Финансовият инструмент ще подкрепя реализацията и на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), предвидени по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027, като осигурява допълващ ресурс за изпълнението на проекти с потенциал да генерират дългосрочен икономически, социален и екологичен ефект за регионите. Чрез съчетаването на заемно и грантово финансиране инструментът ще допринесе за мобилизиране на допълнителен ресурс и за превръщането на интегрираните териториални стратегии в реални инвестиции.

След подписването на Оперативните споразумения се очаква в кратки срокове да стартира набирането на проекти за финансиране чрез ФГР Север 1 и ФГР Юг. Предложенията ще се разглеждат до изчерпване на разполагаемия ресурс, а средствата по одобрените проекти следва да бъдат усвоени до 31 декември 2029 г.

ОББ
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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