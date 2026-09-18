ГЕРБ обвързаха "инфлационния чек" и предизборната кампания

"Притеснявам се, че с тези недобре насочени мерки прозира единствено желание за спечелване на някой друг глас в полза на кандидата, фаворизиран от сегашното управляващо мнозинство", заяви народният представител от ГЕРБ Владислав Горанов по време на брифинг в парламента във връзка с мерките на управляващите срещу горивата, сред които "инфлационен чек" в размер на 50 евро за 550 хил. българи и намаляване на акциза на пропан-бутана.

Подобно съмнение за предизборната кампания даде и бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова, която заяви, че тези мерки не са добре таргетирани.

"Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения "инфлационен чек" от 50 евро няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. В този вариант не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил, както беше в мерките, които предложи предишното служебно правителство. Много странно е, че на практика така наречените инфлационни ваучери се раздават дни преди да започне кампанията за президентските избори", уточни Петкова.

Премахване на акциза на пропан-бутана

Теменужка Петкова обърна внимание, че мярката за премахване на акциза на пропан-бутана изисква доста време. По думите й трябва да бъде направена промяна в законодателствата, да бъде искана и направена нотификация пред ЕК. "Не виждам кога ще заработи тази мярка. Тук се хвърлят някакви мерки, които са симбиоза между стари мерки и мерки, които са странни", добави Петкова.

Според ГЕРБ също така с тези мерки не се лекува причината, а симптомите.

Депутатът от ГЕРБ Александър Иванов пък не смята, че тези мерки ще доведат до намаляване на инфлацията, а точно обратното. Той постави въпроса и защо само на един вид гориво се премахва акцизът и отчете, че то не е най-евтиното, нито най-масовото. ОЩЕ: Мерките срещу високите цени на горивата: "Инфлационен чек" за 550 хил. българи и без акциз за пропан-бутана (ВИДЕО)