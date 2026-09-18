Всички ще плащат заради решенията на КФН за „ДаллБогг“: Позицията на компанията

Във връзка с публикация на Mediapool със заглавие: „Не е изключено вдигане на удръжките от „Гражданска отговорност“ заради „ДаллБогг“, от ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД последва реакция под формата на право на отговор. В следващите редове ще запознаем читателите си с най-интересното в позицията на застрахователната компания:

От „ДаллБогг“ уточняват, че в публикацията е поставен въпросът как ще се плати т.нар. „сметка“ на „ДаллБогг“. С други думи – дали ще се увеличи размера на задължителните вноски на застрахователите, работещи в България, които те внасят на база всяка сключена полица "Гражданска отговорност" за Фонда за незастраховани моторни превозни средства (МПС) на Гаранционния фонд (12,50 лв.) и за Обезпечителния фонд (3,50 лв.).

Какво казва „ДаллБогг“

Няма такава реална сметка. Има измишльотина за 300 милиона. „ДаллБогг“ беше лишен принудително от приход над 500 млн. евро за 12 месеца преди това, а плати всички дължими щети и обезщетения. Сега назначените от КФН квестори искат през законодателни поправки да вземат имущество за над 280 млн. евро. Ясно е кой създаде сегашната ситуация и сметката, приписвана на „ДаллБогг“, е сметката на КФН. Тя не може да бъде прехвърлена към Гаранционния фонд, застрахователния пазар и българските граждани, без да се посочат решенията, които доведоха до нея и дали наистина бяха необходими. Участието - безучастието на квесторите и КФН е главният причинител. Още: Право на отговор от "ДаллБогг": Квесторите не плащат наем и умишлено бавят изплащането на щети

От 1 юли 2025 г. КФН спря трансграничната дейност на дружеството. Това положение продължи повече от 14 месеца и беше последвано от забрана за нов бизнес в България и отнемане на лиценза. През цялото това време, задълженията по вече сключените договори (застрахователни полици в цяла Европа) останаха и продължиха да се обслужват, а премиите пресъхнаха! КФН спря входящия паричен поток, „ДаллБогг“ и акционерите покриха щетите и изплатиха обезщетенията до отнемането на лиценза. Квесторите нищо не работят и нищо не плащат, а нищо не покриват, не посрещат по заварения портфейл – а от „Далл Богг“ поставят и въпроса какви са заплатите им, тъй като в Държавен вестник са заличени, но личи, че са в размер на петцифрена сума за всеки квестор – дали това не е в пъти повече, отколкото взема премиера Румен Радев?

Никаква защита на увредените лица не може да се реализира, когато застрахователят се води умишлено към планиран фалит. КФН избра непропорционални мерки на твърдените нарушения, които всички други български и европейски застрахователи имат документирани. „ДаллБогг“ - лидерът в България и най-бързорастящият застраховател в Европа - ограничи рисковия профил, даде реалистичен план със засилен надзор върху плащанията и се върна впечатляващо в рамките на наложената методика. Защо тогава КФН не публикува оценката на въздействието и мотивите, страхува ли се? Или е умишлено престъпление, или е тежък професионален пропуск.

Сега, след като вредата вече е настъпила, КФН участва в обосноваването на спешни законодателни промени, чрез които възможният недостиг да се финансира със заеми на Гаранционния фонд или с увеличени вноски на застрахователите. Публикацията на Mediapool правилно посочва, че тези вноски се отразяват върху цената на задължителната „Гражданска отговорност“. Така последицата от надзорните решения се прехвърля върху всички застрахователи и в крайна сметка върху всеки български гражданин, който плаща тази застраховка. Още: "ДаллБогг" трябва да напусне офиса си до дни: КФН предупреждава за забавяния в работата

В статията се цитира твърдение на КФН за недостиг от 300 млн. евро, а в същото време се признава, че точният размер на бъдещите плащания не може да бъде определен. Двете твърдения не могат да бъдат превърнати едновременно в окончателна „сметка“. Надзорна оценка на бъдещи плащания не е равнозначна на изискуем паричен дълг към днешна дата. При дългоопашатите застраховки трябва ясно да се разграничат предявени и непредявени претенции, технически резерви, бъдещи съдебни плащания, активи, презастрахователни вземания и срокове за изпълнение. А, че квесторите са некомпетентни и неспособни да управляват толкова голямо и добре структурирано европейско дружество е ясно и за децата в Южна Италия.

Още по-сериозен е въпросът защо законът се поправя едва сега. От публикацията на Mediapool излиза, че действащата уредба не осигурява достатъчно ясен механизъм за движение на средства между фондовете и че производство по несъстоятелност на голям застраховател може да виси между съдебните инстанции години. Ако това е вярно, проблемът не е възникнал през септември 2026 г. КФН прилага Кодекса за застраховането всеки ден, разполага с данните за трансграничните портфейли и познава дългата опашка на претенциите. Къде беше Комисията досега и защо не е поискала цялостна уредба преди да настъпят вредите?

Поправянето на Кодекса на парче, между първо и второ четене и след възникването на конкретен казус, не е далновиден надзор - така работи политическото ОПГ. Професионална неподготвеност и липса на достатъчно познаване на начина, по който функционира застрахователният бизнес е само академична квалификация на ОПГ. Когато институцията първо прекъсне приходите, след това установи, че законът не е подготвен за последиците, а накрая потърси средства от трети лица, отговорността не може да бъде приписана на надзираваното дружество, даже не само на държавния регулатор, а на държавата.

ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ се управлява сега от квестори, назначени от държавния регулатор и техните действия трябва да бъдат напълно прозрачни. Гаранционният фонд може да се намесва само при ясно установени законови предпоставки и след точен разчет, а не да се превръща в механизъм за прикриване на последиците от неуспешни и престъпни надзорни решения. Още: След отнетия лиценз: Всичко, което трябва да знаете, ако имате застраховка в „ДаллБогг"

Затова точният въпрос не е как ще се плати сметката, приписвана на „ДаллБогг“, а кой ще плати сметката от незаконосъобразните решения на КФН? Предлаганият отговор вече се очертава: Гаранционният фонд, застрахователният сектор и всеки български водач чрез цената на „Гражданска отговорност“. Опитът за подмяна на отговорността вреди на цялото общество: колко точно е сметката, колко от нея е причинена от квесторите, какво е участието на Проданов и Белчев от ПБ в Парламента - какво точно им е ясно, кой им дава изчисленията, какво ще постигнат?! Къде беше досега народният трибун Магнитски-брат Пеевски?!

Следва ясно да се посочи, че сумата от 300 млн. евро е твърдение на КФН, основано на неразкрита пред обществото методика, а не окончателно установена текуща парична „сметка“ на дружеството. Очакваме Mediapool да поиска от КФН конкретен отговор за оценката на въздействието от спирането на дейността, за пропуснатите над 4,500 млрд. евро премии, за закъснелите законодателни промени и за координацията с ЕИОПА и Европейската комисия.