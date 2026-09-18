Заради 5G смущение от АЕЦ "Козлодуй" платили още милиони за защита от въздушни заплахи

Смущения в работата на радара в системата за защита на АЕЦ "Козлодуй" от въздушни заплахи са довели до изработване на нов идеен проект, предислоциране на вече доставено оборудване и допълнително надграждане. Всичко това е увеличило стойността с над 2,5 млн. лв. през 2024 г. Проблемът при радара не е бил какъв да е, а включване на 5G излъчване в обхвата 3,6 GHz от базовата станция върху административната сграда, става ясно от писмен отговор на енергийния министър Ива Петрова на парламентарен въпрос, зададен ѝ от депутата от ДБ Ивайло Мирчев.

Сигнал и въпроси: Неуспешни изпитания на системата и увеличение на цената по договора

Изпълнението на договор № 106000012/02.11.2020 г. за „Изграждане на система за защита на АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи“ е свързано с условия, съгласно които плащането за монтажа и въвеждането на системата в експлоатация е обвързано с успешно проведени единични функционални изпитвания и успешни 72-часови проби. Мирчев обаче е получил сигнал за проведени изпитвания, при които са били установени технически проблеми и несъответствия.

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Той иска отговор от Министерство на енергетиката дали са проведени предвидените по договора единични тестове и 72-часови проби, съответно какви са официално установените резултати от тях.

Във връзка с изпълнението на договора, от официално публикуваното обявление за изменение на договора е видно, че на 24.06.2024 г. в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ е разгледан и приет анализ на системата, съдържащ констатирани обстоятелства и препоръки. С писмо с вх. № NE-8210/13.12.2024 г. ДЗЗД „Дрон Дефенс“ предлага последващи дейности, в резултат на което срокът за изпълнение на контракта е удължен с 18 месеца, а цената му е увеличена с 2 539 000 лв. без ДДС – от 5 800 000 лв. на 8 339 000 лв. без ДДС.

Затова Мирчев търси отговори какви конкретни технически, функционални или други несъответствия и препоръки са установени в анализа, приет през юни 2024 г., които са наложили всичко това, както и защо дейностите са възложени срещу допълнително възнаграждение в размер на 2 539 000 лв., вместо да бъдат изпълнени за сметка на изпълнителя, ако представляват отстраняване на несъответствие с първоначалните договорни изисквания.

Снимка: БГНЕС

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Отговорът на министъра чрез АЕЦ "Козлодуй"

Съгласно предоставената от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД информация до енергийното министерство, функционални изпитвания са проведени в периода декември 2021 г. – януари 2022 г. и са приключили успешно, става ясно от отговора на Ива Петрова.

Проведените през януари и март 2022 г. три опита за 72-часови проби не са приключили с положителен резултат. При първия е констатирано блокиране на апаратурата, при втория е сработила защитата на радара, а третият е прекратен. През 2022 г. няма успешно приключили 72-часови проби.

След изпълнение на допълнително възложени дейности, през юли 2026 г. са проведени нови функционални изпитвания, които са приключили успешно. В периода 30.07.2026 г. – 02.08.2026 г. е проведена 72-часова проба, приключила с положителен резултат.

Ключовото в случая е, че през 2022 г. са установени смущения в работата на радара поради включване на 5G излъчване в обхвата 3,6 GHz от базовата станция върху административната сграда. В тази връзка е възложено на Института по отбрана да извърши подробно графично-аналитично изследване на радиолокационното покритие, както и обследване на алтернативни позиции на радара при различни места и височини на антените.

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"В анализа, приет на 24.06.2024 г., е посочено, че за достатъчно надеждно обхващане на потенциалните зони за проникване само чрез радарно наблюдение са необходими не по-малко от определен брой радарни системи. Предложено е комбинирано решение, съчетаващо различни технологии на откриване, при което доставеното оборудване се запазва, но се променя неговото разположение, а система 2 се допълва с различен способ за откриване", посочват от Министерството на енергетиката.

Снимка: БГНЕС

Така, предвид промяната на първоначалната конфигурация, е предвидено изработването на нов проект. В изпълнение на тези препоръки ДЗЗД „Дрон Дефенс“ е предложило изработването на идеен проект, използващ вече доставените компоненти, методическо съдействие за тяхното предислоциране и надграждане със съответна друга система. За този допълнителен обхват е предложена цена в размер на 2 539 000 лв. без ДДС и срок за изпълнение 18 месеца.

По информация на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - посочените дейности са включени в Допълнително споразумение от януари 2025 г., с което общата цена на договора е съответно увеличена. Дружеството посочва, че допълнителната сума е за ново оборудване и не представлява заплащане за отстраняване на дефект от първоначалната доставка. "При установяване на дефект или несъответствие с първоначално договорен параметър отстраняването му е задължение на изпълнителя без допълнително възнаграждение", предава Петрова отговора на АЕЦ "Козлодуй".

Министерството на енергетиката проверява договора

"Следва да имате предвид, че Договорът между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ДЗЗД „Дрон Дефенс“, включително обстоятелствата по неговото изпълнение, са предмет на проверка. Изложеното по-горе отразява предоставената от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД информация", посочва министърът.

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