Кабинетът "Радев":

Заради 5G смущение от АЕЦ "Козлодуй" платили още милиони за защита от въздушни заплахи

18 септември 2026, 13:15 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради 5G смущение от АЕЦ "Козлодуй" платили още милиони за защита от въздушни заплахи

Смущения в работата на радара в системата за защита на АЕЦ "Козлодуй" от въздушни заплахи са довели до изработване на нов идеен проект, предислоциране на вече доставено оборудване и допълнително надграждане. Всичко това е увеличило стойността с над 2,5 млн. лв. през 2024 г. Проблемът при радара не е бил какъв да е, а включване на 5G излъчване в обхвата 3,6 GHz от базовата станция върху административната сграда, става ясно от писмен отговор на енергийния министър Ива Петрова на парламентарен въпрос, зададен ѝ от депутата от ДБ Ивайло Мирчев.

Сигнал и въпроси: Неуспешни изпитания на системата и увеличение на цената по договора

Изпълнението на договор № 106000012/02.11.2020 г. за „Изграждане на система за защита на АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи“ е свързано с условия, съгласно които плащането за монтажа и въвеждането на системата в експлоатация е обвързано с успешно проведени единични функционални изпитвания и успешни 72-часови проби. Мирчев обаче е получил сигнал за проведени изпитвания, при които са били установени технически проблеми и несъответствия.

Още: "Рисковете от безводие правят проекта нерентабилен": Еколози против плановете за нови реактори в АЕЦ "Козлодуй"

Той иска отговор от Министерство на енергетиката дали са проведени предвидените по договора единични тестове и 72-часови проби, съответно какви са официално установените резултати от тях.

Във връзка с изпълнението на договора, от официално публикуваното обявление за изменение на договора е видно, че на 24.06.2024 г. в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ е разгледан и приет анализ на системата, съдържащ констатирани обстоятелства и препоръки. С писмо с вх. № NE-8210/13.12.2024 г. ДЗЗД „Дрон Дефенс“ предлага последващи дейности, в резултат на което срокът за изпълнение на контракта е удължен с 18 месеца, а цената му е увеличена с 2 539 000 лв. без ДДС – от 5 800 000 лв. на 8 339 000 лв. без ДДС.

Затова Мирчев търси отговори какви конкретни технически, функционални или други несъответствия и препоръки са установени в анализа, приет през юни 2024 г., които са наложили всичко това, както и защо дейностите са възложени срещу допълнително възнаграждение в размер на 2 539 000 лв., вместо да бъдат изпълнени за сметка на изпълнителя, ако представляват отстраняване на несъответствие с първоначалните договорни изисквания.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Още: 150 млн. евро надолу? Твърдение и данни за грешка в управлението на АЕЦ "Козлодуй"

Отговорът на министъра чрез АЕЦ "Козлодуй"

Съгласно предоставената от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД информация до енергийното министерство, функционални изпитвания са проведени в периода декември 2021 г. – януари 2022 г. и са приключили успешно, става ясно от отговора на Ива Петрова.

Проведените през януари и март 2022 г. три опита за 72-часови проби не са приключили с положителен резултат. При първия е констатирано блокиране на апаратурата, при втория е сработила защитата на радара, а третият е прекратен. През 2022 г. няма успешно приключили 72-часови проби.

След изпълнение на допълнително възложени дейности, през юли 2026 г. са проведени нови функционални изпитвания, които са приключили успешно. В периода 30.07.2026 г. – 02.08.2026 г. е проведена 72-часова проба, приключила с положителен резултат.

Ключовото в случая е, че през 2022 г. са установени смущения в работата на радара поради включване на 5G излъчване в обхвата 3,6 GHz от базовата станция върху административната сграда. В тази връзка е възложено на Института по отбрана да извърши подробно графично-аналитично изследване на радиолокационното покритие, както и обследване на алтернативни позиции на радара при различни места и височини на антените.

Още: АЕЦ "Козлодуй" продължава работа при критично ниво на Дунав: Говори енергийният министър

"В анализа, приет на 24.06.2024 г., е посочено, че за достатъчно надеждно обхващане на потенциалните зони за проникване само чрез радарно наблюдение са необходими не по-малко от определен брой радарни системи. Предложено е комбинирано решение, съчетаващо различни технологии на откриване, при което доставеното оборудване се запазва, но се променя неговото разположение, а система 2 се допълва с различен способ за откриване", посочват от Министерството на енергетиката.

Снимка: БГНЕС

Така, предвид промяната на първоначалната конфигурация, е предвидено изработването на нов проект. В изпълнение на тези препоръки ДЗЗД „Дрон Дефенс“ е предложило изработването на идеен проект, използващ вече доставените компоненти, методическо съдействие за тяхното предислоциране и надграждане със съответна друга система. За този допълнителен обхват е предложена цена в размер на 2 539 000 лв. без ДДС и срок за изпълнение 18 месеца.

По информация на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - посочените дейности са включени в Допълнително споразумение от януари 2025 г., с което общата цена на договора е съответно увеличена. Дружеството посочва, че допълнителната сума е за ново оборудване и не представлява заплащане за отстраняване на дефект от първоначалната доставка. "При установяване на дефект или несъответствие с първоначално договорен параметър отстраняването му е задължение на изпълнителя без допълнително възнаграждение", предава Петрова отговора на АЕЦ "Козлодуй".

Министерството на енергетиката проверява договора

"Следва да имате предвид, че Договорът между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ДЗЗД „Дрон Дефенс“, включително обстоятелствата по неговото изпълнение, са предмет на проверка. Изложеното по-горе отразява предоставената от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД информация", посочва министърът.

Още: Ако Дунав продължи да пада, ще се стигне до спиране на АЕЦ "Козлодуй": Предупреждение от енергиен експерт

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
АЕЦ Козлодуй Ива Петрова 5G ПВО Ивайло Мирчев противовъздушна отбрана авторски
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес