Щамове на бактерии от миналото превръщат киселото мляко в любим продукт

Само три дни делят суровото мляко във фермата от готовата кофичка кисело мляко „Верея“ на витрината в Kaufland. Зад този кратък път обаче стоят десетки проверки, модерни технологии, роботи, инвестиции и една стара и изпитана рецепта. Всичко започва още във фермите, с които „Обединена млечна компания“ (ОМК) работи. Там млякото преминава първите тестове за антибиотици, инхибитори и киселинност. При пристигането му в мандрата следва втори контрол - физико-химичен и микробиологичен анализ. Само одобрената суровина влиза в производството на най-голямото млекопреработвателно предприятие в България с капацитет 250 000 литра дневно.

Следват почистване на млякото и пастьоризация. После идва най-важната част - закваската и ферментацията. „Няма универсална тайна за доброто българско кисело мляко. Това е естествен процес на симбиоза на двете млечнокисели бактерии - Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

“Щамовете, които ние използваме са селектирани от изолирани ферментирали млека от миналото, които са били използвани по нашите земи”, разкрива тайната в рецептата на кисело мляко ,,Верея“ Деян Камаринчев, изпълнителен директор, ,,Обединена млечна компания“ ЕАД. Той споделя още, че водещо за крайния вкус е съотношението между двете бактерии и затова независимо от автоматизацията в процесите, технолог лично следи процеса и определя точния момент, в който ферментацията трябва да бъде прекъсната.

След ферментацията киселото мляко се охлажда до 10°C, а след това остава под карантина два дни, през които готовият продукт преминава необходимите анализи. Така целият път от фермата до витрината на Kaufland отнема три дни.

Партньорството между ОМК и ритейлъра започва преди 21 години с 20 артикула „Верея“. Днес асортиментът на производителя в Kaufland достига 248 продукта. Киселото мляко „Верея“ е сред един от най-търсените продукти в категорията, като реализираните количества за 2025 г. надхвърлят 30 млн. опаковки.

„Ако трябва да опиша партньорството ни с Kaufland, бих използвал словосъчетанието „доверен партньор”. Те са предвидими, стабилни и надеждни партньори, на които ние можем да се опрем, за да предадем същото и назад по веригата към нашите партньори. Което всъщност означава, че целият клъстер, в който ние сме базирани, получава тази стабилност, благодарение и на Kaufland”, категоричен е търговският директор на ОМК - Радослав Пашанков. А подобно партньорство помага на двете компании не само да се развиват, но и заедно да въвеждат най-модерните световни тенденции и на българския пазар.

“Пример за това е най-новият ни продукт, който вече може да бъде намерен на витрините в Kaufland - млечната напитка DrinkЕat, която е в категория “заместители на пълноценната храна” или както ние на кратко й казваме “храна за пиене”. Ние, като иновативна компания, я предложихме, а Kaufland, като отворени за нови идеи - я приеха. И ето така - продукт по продукт, заедно разширяваме и модернизираме избора на нашите клиенти всеки ден”, коментира още той и подчертава - „За нас иновациите и разширяването на асортимента са от витално значение. Това винаги е било не само въпрос на оцеляване, но и на успех“.

А в основата на всичко продължава да стои нещо съвсем просто - качественото мляко. “Независимо от това колко модерни технологии се използват в производството, ключовото условие за качествените продукти винаги е качествената суровина. Затова много внимателно подбираме фермите, от които взимаме висококачествено мляко за нашите продукти. Без качествена суровина, колкото и да е технологичен процесът, резултатът няма да е същият”, категоричен е Деян Камаринчев.