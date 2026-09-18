Второ дете в семейството на Мили Боби Браун и Джейк Бонджови: Осиновено ли е?

Мили Боби Браун и съпругът ѝ Джейк Бонджови са посрещнали второто си дете чрез осиновяване, съобщи "The Hollywood Reporter". Звездата от "Stranger Things" и съпругът ѝ са добавили второ дете в семейството си, според източник, потвърдил новината пред "People". Новината идва малко повече от година след като двойката — Браун на 22 г. и Бонджови на 24 г. — посрещна първото си дете – момиче, което също е осиновено. В публикация в Instagram от август 2025 г. актрисата споделя: "Това лято посрещнахме нашето сладко момиченце чрез осиновяване. Не можем да бъдем по-възхитени да се впуснем в тази красива следваща глава на родителството в мир и уединение".

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Двойката е заедно от 2021 г. и сключи брак през май 2024 г., като церемонията е била водена от техния колега от "Stranger Things" Матю Модин. Браун преди това е споделила желанието си да създаде семейство млада в подкаста SmartLess през март 2025 г. Тя е посочила, че иска да последва стъпките на родителите си и да има голямо семейство – визия, която споделя с Бонджови, син на певеца Джон Бон Джови и Дороти Хърли. "Майка ми всъщност е имала първото си дете на 21 г., а баща ми е бил на 19. Това е било мое желание още преди да срещна Джейк", казва актрисата.

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Тя добавя, че иска голямо семейство, тъй като и двамата са израснали в семейства с по четири деца. Според нея няма разлика между това да имаш собствено дете и да осиновиш. Браун стана известна с ролята си на Илевън в хита на Netflix "Stranger Things", започвайки сериала едва на 11-годишна възраст. Петият и последен сезон беше пуснат в три части и приключи в края на 2025 г.

Нейният най-нов проект, "Енола Холмс 3", е пуснат от Netflix през юли. Тя също така предстои да се събере отново с колегата си от "Stranger Things" Дейвид Харбър в предстоящ шпионски драматичен сериал на Netflix по сценарий на Джак Торн, предава БГНЕС.

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