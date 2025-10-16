Русия ще произведе по-малко петрол през 2025 г.: Признание от Путин

Русия ще произведе 510 милиона тона петрол през 2025 г., което е намаление с 1 на сто спрямо 2024 г. Това призна президентът на страната Владимир Путин, който произнесе днес основната реч на конференцията "Руска енергийна седмица", която се провежда в Москва, съобщава Ройтерс. Тези обеми са в съответствие със споразуменията за производството на петрол в рамките на ОПЕК+, които Русия продължава да спазва, изпълнявайки ангажиментите си за балансиране на глобалния петролен пазар, каза още той.

Ангажиментите към ОПЕК+

"Русия продължава да си сътрудничи в рамките на ОПЕК+. На базата на взаимни интереси, ние и нашите партньори изпълняваме ангажиментите си за балансиране на световния пазар. Това се прави не само в интерес на производителите, но и в интерес на потребителите. Съвместните ни усилия дават резултати. Говоря основно за обема на доставките и ценовата среда", заяви Путин.

Още: Обрат с цената на петрола на ОПЕК

"Според прогнозите, глобалното търсене на петрол тази година ще достигне 104,5 милиона барела дневно с над 1 милион повече от миналата година", посочи той, като допълни, че "основните фактори, които движат ръста в потреблението, са активното развитие на нефтохимическата индустрия, която расте по-бързо от световния брутен вътрешен продукт (БВП), както и транспортният сектор, където много планове за отказ от двигатели с вътрешно горене се отлагат.

"Руският петролен сектор работи стабилно и с поглед в бъдещето. Нашите компании надеждно захранват вътрешния пазар, развиват рафинирането на петрол и въпреки трудната външна среда показаха гъвкавост, създадоха нови канали за доставки и плащания. Докато преди основният ни пазар беше Европейският съюз, днес географията е много по-широка", каза още Путин.

Цената на петрола е на нечувани от пет месеца нива