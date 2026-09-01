Няма газ в хранилищата в България и Европа: Обяснение защо още не говорим за голям риск

Германия и Нидерландия няма да успеят да си запълнят газохранилищата при сегашния темп на "зареждане". За малки държави като България не може да се очаква голям риск от проблем. Това заяви икономистът Георги Ангелов в сутрешния блок на Нова телевизия, коментирайки медийни публикации как в ЕС има историческо ниско ниво на запълване на газохранилищата за предстоящата зима.

Ангелов посочи каква е дилемата в момента, заради която има исторически ниски нива на запълняемост - дали да има купуване на суровина на много високи цени и после те да паднат, с което съответният купувач да понесе икономически загуби и политически съответното управление да се разклати, или да се изчака. В Западна Европа се надяват все пак Ормузкия проток да се отпуши (за да тръгне и втечненият газ от Катар), каза Георги Ангелов.

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Положението в България

За България икономистът посочи, че голям плюс е договорът ни с Азербайджан. Според него обаче "Булгаргаз" допуска една и съща грешка от 2022 година насам - купуваме газ месец за месец. Азерският договор е хубав, но е за 40% от потреблението ни, трябва ни още един такъв дългосрочен договор, който е изгоден, поясни той. "Най-добрият вариант е ние да открием газ в Черно море - румънците откриха огромно находище, турците откриха огромно находище, ние по средата нищо не откриваме", констатира Георги Ангелов. Той повтори тази позиция за пореден път - нещо, което казва и нещо, на което се учудва всеки с малко мозък в главата - Още: Двойно по-малък резерв от газ има България от средното в Европа засега: Защо - отговорите