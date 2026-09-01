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"Надценки над 40% не са нормални": До Нова година властта иска да премахне посредниците, за да паднат цените в магазините

01 септември 2026, 8:59 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Надценки над 40% не са нормални": До Нова година властта иска да премахне посредниците, за да паднат цените в магазините

Нормалната надценка на вход и изход би трябвало да е не повече от 35-40%. Работим по точно зададени параметри за определени групи стоки. "Прогресивна България" има амбиция да премахне посредниците по веригата, за да могат веригите да имат едни равностойни партньори в лицето на производителите.

Това обяви Тодор Джиков, депутат от ПБ и зам.-председател на Комисията по земеделие в НС.

По думите му това, на което сме свидетели към момента, не е крайният ефект, който управляващите искат да постигнат.

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"В момента текат преговори. Представители на веригите имат голямо желание да се стигне до компромисен вариант и за двете страни. Сигурен съм, че ще постигнем очаквания ефект. Работим в 2 посоки. Първото е да има ясна проследимост по веригата - къде се разпределят надценките", заяви той.

Джиков обяви, че ПБ има амбиция да премахне посредниците по веригата, за да могат веригите да имат едни равностойни партньори в лицето на производителите с достатъчно количество, вид и качество продукция, така че от там да тръгне и самото поевтиняване. Това сме си поставили за цел да бъде факт до Нова година, допълни той.

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Източник: БГНЕС

"Не може продукт със себестойност 2 лв. да се продава за 10 лв."

Джиков цитира скорошен доклад на Комисията за защита на конкуренцията за огромни надценки на пазара.

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Той е категоричен, че обсъжданата методика ще проработи.

"Справедлив брутен марж - това е една нормална надценка, която е съотносима със себестойността на конкретния продукт. Не можеш да произведеш продукт, който себестойността му е 2 лв, а в магазина да се продава за 10 лв. Това е икономически необоснована надценка", категоричен е той.

Джиков подчерта, че нормалната надценка на вход и изход би трябвало да е не повече от 35-40%. "Работим по точно зададени параметри за определени групи стоки", добави той и уточни, че не става въпрос за въвеждане на тавани на надценките.

"Трябва да има яснота в определянето на надценката. В никакъв случай не искаме да определяме тавани и цени", заяви той.

Разработен е механизъм за оценка на оперативните разходи за 3 групи продукти - варива, непакетирани храни на щанд, и пакетираните хранителни продукти. "Всяка група ще съобщава определена за нея надценка. Европейската практика показва оперативни разходи от 15-20% по дистрбуцията на тези храни, включително заплати, ток, консумативи, кражби, нарушени опаковки, което означава, че доставната цена на този продукт, плюс тези за първа група 18%, +35% - една нормална търговска надценка, означава, че 1 кг сирене не би трябвало да има разлика между закупуването от веригата до продажбата на потребителите с повече от 50%", коментира депутатът.

 

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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