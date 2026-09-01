Трети сме в еврозоната по скок на цените през август

България продължава да е сред страните с най-висока инфлация в еврозоната. Експресните данни на НСИ показват годишна инфлация от 5,1% през август, а публикуваните днес предварителни данни на Евростат позволяват сравнение с останалите държави от валутния съюз.

С 5,1% България се нарежда на трето място по ръст на потребителските цени. По-висока инфлация е отчетена единствено в Кипър - 5,2%, и Литва - 5,8%.

Средната инфлация в еврозоната през август се очаква да достигне 3,3%, показват предварителните оценки на Евростат. Това е ускорение спрямо отчетените 2,9% през юли. Още: Управителят на БНБ с предупреждение за лихвите и инфлацията

Най-нисък ръст на цените се очаква в Естония и Малта - съответно 1,3% и 1,9%. В две от най-големите икономики в еврозоната - Франция и Германия - годишната инфлация се очаква да бъде съответно 2,7% и 2,9%.

Енергията продължава да движи инфлацията

Според Евростат основният фактор за ускоряването на инфлацията в еврозоната са енергийните цени. Токът, газът и горивата се очаква да са поскъпнали с 14,3% на годишна база през август при 10,3% през юли.

При услугите се отчита ръст на цените от 3%, спрямо 3,3% месец по-рано. При неенергийните промишлени стоки увеличението се ускорява до 1,2% от 0,9% през юли. Още: Докато всичко друго поскъпва: Лекарствата по здравна каса у нас бележат спад до 14%

Цените на храните, алкохола и тютюневите изделия се очаква да са нараснали с 1,2%, като темпът остава без промяна спрямо предходния месец.

Какво се случва с цените в България

По предварителни данни на НСИ най-съществено месечно поскъпване през август се очаква да има при транспорта - 6,3%.

С 0,8% се очаква да са се увеличили цените в ресторантите и хотелите, както и на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Още: Годишната инфлация в еврозоната нараства, България остава в топ 3

На този фон при някои групи стоки се очаква поевтиняване. Цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки са прогнозирани да намалеят с 0,3% спрямо юли, а при здравеопазването спадът се очаква да бъде 0,5%.

Облеклото и обувките се очаква да са поевтинели средно с 2% на месечна база.

При стоките от малката потребителска кошница също е отчетено намаление - с 0,2% спрямо юли. На годишна база обаче цените в тази кошница са се увеличили с 1,6%. Още: 1175 разходни, но без допълнителни приходни мерки: Любомир Дацов за управленската програма и свръхдефицита

Данните на НСИ са експресни и подлежат на уточнение. Окончателните стойности за инфлацията през август предстои да бъдат публикувани от Националния статистически институт.