Сезонът за хотелите по Черно море: Изобщо не е толкова зле

"Не виждаме този спад, който виждат търговците на страх. В никакъв случай състоянието не е цветя и рози, но нищо драматично няма". Това заяви Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация, който специално говори за входящ туризъм и го разграничи от гледната точка на ресторантите и заведенията. Той говори за хотелите, които управлява - до края на август е реализирал около 844 000 нощувки, с близо 40-50 000 по-малко от 2025 година по същото време и с уточнение, че за цял сезон хотелите му правят около 1 000 000 нощувки.

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В сутрешния блок на БНТ Данев подчерта, че трябва да се борим да върнем повече чуждестранни туристи. Тази година "полетите от Германия бяха сериозно смутени от неразбирателство между една авиокомпания" и туроператори. Далеч сме от нивата преди Ковид, когато германският туристически пазар беше първи за входящия ни туризъм, каза Данев. Той похвали и усилията на държавата за помощ в това отношение - Още: След отлива на немски туристи по морето: За следващото лято ще има повече полети от Германия

Иначе Данев определи септември месец като най-хубавия за хотелите по Черноморието в България - по-спокойно време, а и "децата тръгват на училище".