Радар за икономика: Най-важните новини на 16 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 16 февруари 2026 г.

Стана ясно с колко ще се увеличат пенсиите от юли

Средният осигурителен доход през миналата година нараства с 12 на сто и достига 1854 лева. Реалният ръст е 8,2 на сто при средногодишна инфлация от 3,5 на сто. Това отчита Националният осигурителен институт (НОИ). Половината от ръста на осигурителния доход и половината от хармонизираната инфлация за предходната 2025 г. определят процента, с който ще се осъвременят пенсиите от първи юли тази година по т. нар. Швейцарско правило. Така увеличението на пенсиите трябва да е със 7,8 на сто. Стана ясно с колко ще се увеличат пенсиите от юли

Инфлацията през първия месец с еврото: Ревизирани данни

През януари месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,6 на сто, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,5 на сто. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Според експресната предварителна оценка (т.нар. флаш инфлация) месечната инфлация се очакваше да бъде 0,7 на сто, а годишната инфлация - 3,6 на сто. Още: Инфлацията през първия месец с еврото: Ревизирани данни

Песимизъм за българската икономика: Две трети от бизнеса очаква спад

Шестдесет и шест на сто от участниците в годишната анкета на Българската стопанска камара (БСК) очакват икономически спад през 2026 г., а други 13 на сто не очакват промяна, сочат резултати от проучване на Камарата „2025 г. през погледа на бизнеса". За сравнение, в анкетата „2024 г. през погледа на бизнеса“ 41 на сто от респондентите са очаквали икономически спад през 2025 г., а 21 на сто – запазване на текущото равнище.

Обрат с цената на златото

На световните пазари - ценaтa на златото отстъпи в понеделник на фона на по-ниски обеми на търговия, тъй като пазарите в САЩ и Китай останаха затворени заради официални празници, а част от инвеститорите реализираха печалби след силния ръст в края на миналата седмица. Тази сутрин спот цената на златото на борсата Comex се понижи с 0,37 на сто до 5 027,40 долара за тройунция.

Обрат с курса на еврото в началото на седмицата

Нова посока и за новата ни валута - курсът на еврото спрямо щатския долар е леко надолу в началото на седмицата, след като през миналата достигна максимума си за месец февруари и се котираше над граница от 1,19 към щатската валута. От началото на годината европейската валута се възползва от слабия долар и надхвърли невиждано от лятото на 2021 г. ниво към американската.