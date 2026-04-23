Радар за икономика: Най-важните новини на 23 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 23 април 2026 г.

Обратът е факт: Петролът премина критична граница и анализаторите вече чертаят нов сценарий

Цената на петрола продължи да се повишава на фона на липсата на напредък в преговорите между САЩ и Иран, както и заради продължаващите ограничения върху търговските потоци през Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните доставки на суров петрол, предаде Ройтерс. Тя отчете ръст от над 3 долара и вчера, подкрепена от по-голям от очакваното спад в запасите от бензин и дестилати в САЩ, както и от продължаващото напрежение около преговорите с Иран.

Забавяне на икономическия растеж в България заради ценовия шок с горивата: Прогноза

Базовият сценарий за икономическото развитие на България през 2026 г. се основава на рязко покачване на цените на енергията вследствие на войната в Персийския залив. Той се характеризира с влошаване на външната конюнктура, което отразява забавяне на растежа, дължащо се на класически шок на предлагането, подобен на този от 70-те години на миналия век. Това се посочва в прогноза на Фискалния съвет за 2026 г.

Студено време и лоша геополитическа обстановка: Очаква се по-висока цена на природния газ

Все още е студено времето и не е приключил отоплителният сезон, надяваме, че ще се оправи и по-скоро да приключва отоплителният сезон, съответно да намаляват заявките и към "Булгаргаз“, за да може да се справим с азерските количества природен газ. Това коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски, припомняйки, че обикновено сезонът приключва в края на март или първата десетдневка на април. Тази година действително и времето не е с нас, както и геополитическата обстановка, посочи той.

Над една пета от българите живеят под линията на бедност

През 2025 г. линията на бедност общо за страната e 866,67 лв. средномесечно на лице от домакинство, а под нея са били 1 368 700 души или 21,2 на сто от населението на страната. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 13,5 на сто, а относителният дял на бедното население намалява с 0,5 процентни пункта.

Пазарите затаиха дъх: Еврото на крачка от критичен праг, който не сме виждали от седмици

Курсът на еврото спрямо щатския долар е още по-нисък, като вече доближава нивото от 1,17 към американската валута, нещо невиждано от около две седмици. Европейската валута бе на значително по-ниски стойности и през миналия месец поради силния долар, заради войната в Иран. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

