Радар за икономика: Най-важните новини на 23 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 23 март 2026 г.

Заради думи на Тръмп: Рязък обрат в цената на петрола

Цената на петрола се срина в следобедните часове днес. Това се случи след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Иран са провели ползотворни преговори, което го е накарало да разпореди спиране на ударите срещу ключова енергийна инфраструктура. "Радвам се да съобщя, че през последните два дни Съединените американски щати и Иран проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и цялостно разрешаване на враждебните ни действия в Близкия изток“, написа Тръмп.

Таван на цените или нова дерогация за "Лукойл": Петролната асоциация с коментар

Светослав Бенчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) заяви, че ако се въведе таван на ценaта на горивата, това ще доведе до липса на гориво у нас. Проблем ще бъде и въвеждането на таван на цената на производител, каза Бенчев в студиото на bTV, като предупреди, че ако такива мерки се въведат до един месец, то няма да има никакво гориво у нас. Затова, за да не се стига до въвеждане таван на цената на горивата, Бенчев призова правителството да започне разговори с американската страна за удължаване дерогацията за "Лукойл".

Пълен обрат с цената на златото

Цената на златото изтри натрупания от началото на годината ръст, след като засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток повиши инфлационните очаквания и ограничи перспективите за понижение на лихвените проценти от водещите централни банки. От началото на конфликта на 28 февруари поскъпването на енергийните суровини засили очакванията за по-продължително задържане на високи лихви, което оказва натиск върху златото, тъй като то не носи доходност.

Нова посока за еврото в началото на седмицата

Курсът на еврото пое надолу, но остава над психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар днес, след като в петък се покачи рязко към американската валута. Като цяло единната валута е на ниски котировки към долара в последните седмици.

Ще действаме решително при висока инфлация: Радев пред CNBC

В момента средата се характеризира с висока несигурност, обусловена от геополитическото напрежение и динамиката на енергийните пазари. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Димитър Радев в интервю от София за глобалната телевизия за бизнес и финансови новини CNBC.

