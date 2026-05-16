Парадокс: Защо в САЩ има толкова много вулкани?

Според Програмата за глобален вулканизъм на Смитсониънския институт, Съединените американски щати са на първо място в света по брой вулкани - цели 165 от тях са изригнали там през последните 12 000 години. Научното издание IFLScience пише за това защо тази страна е много пред Япония, Русия и Индонезия по отношение на броя на вулканите в нея.

Тайната на Тихоокеанския огнен пръстен

Повечето вулкани в Америка са концентрирани в Аляска и по западното крайбрежие на страната, от щата Вашингтон до Северна Калифорния. Всички те са разположени в така наречения „Тихоокеански огнен пръстен“ – зона с форма на подкова с дължина над 25 000 мили, която е най-сеизмично активният регион на нашата планета.

Прочетете също: Учени разкриха как се е образувал вулканът Етна

Честите изригвания тук са причинени от тектониката на плочите: това е мястото, където няколко литосферни плочи се сблъскват с гигантската Тихоокеанска плоча. В процеса на този сблъсък по-плътните скали потъват под по-леките, стопяват се дълбоко под земята, превръщат се в гореща магма и в крайна сметка изригват на повърхността при мощни експлозии.

Най-известната последица от този процес е изригването на вулкана Сейнт Хелънс през 1980 г., което е признато за най-разрушителното в историята на Съединените щати. Най-голямото изхвърляне на магма през целия 20-ти век обаче е изригването на вулкана Катмай в Аляска през 1912 г.

Прочетете също: Не както мислеха досега: Учени разкриха как вулканът Йелоустоун се захранва

Аномални горещи точки в Хавай

Но Тихоокеанският огнен пръстен не е единствената причина за вулканичното лидерство на Съединените щати. Хавай заслужава специално внимание, дом на Килауеа, един от най-активните вулкани в света. За разлика от континенталните си аналози, той не се е образувал от сблъсък на тектонични плочи, а от така наречената „гореща точка“.

Гореща точка е специфична област от земната мантия, която е необичайно гореща в сравнение с околните скали. Поради тази огромна температурна разлика, нажежени струи материал се издигат нагоре, буквално пропивайки земната кора и изригвайки на повърхността, образувайки нови огнедишащи планини точно по средата на океана.

Такива изригвания могат да продължат много дълго време, променяйки трайно местния пейзаж. Например, настоящата активност на Килауеа продължава вече повече от година, като периодично създава поразителни природни феномени - от гигантски фонтани от лава до уникални и опасни вулканични торнада.

Учени вече откриха, че вулканът Йелоустоун може да функционира без дълбок източник на магма. Ново проучване показа, че неговата активност се определя от тектонични процеси в земната кора.

Прочетете също: Огнено шоу: Вулкан изхвърля лава на стотици метри височина (ВИДЕО)