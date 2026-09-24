Euronews: Бумът на батериите за съхранение на енергия в България се отплаща

Енергийният сектор на Източна Европа пострада от рекордна суша, но България се възползва от изграждането на значителен капацитет за съхранение на енергия от батерии, наред с бързата си експензия по отношение на фотоволтаиците, пише Euronews.

Около 100 обекта със системи за съхранение на енергия от батерии (BESS) вече работят, повечето от които са построени през последните 2 години.

Мащабните проекти се възползват от бивши промишлени обекти и летища или са интегрирани в съществуващи електроцентрали, включително въглищни централи.

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„Мащабът и скоростта на внедряване на хранилищата в България са безпрецедентни в европейския контекст“, каза пред AFP Ставрос Папатанасиу, професор в Националния технически университет в Атина.

Ниските административни пречки, възприемчивият пазар за чиста енергия и финансирането от ЕС са сред причините, които експертите посочват за водещата роля на страната в региона.

Батерийните инсталации абсорбират излишната енергия от слънчевите инсталации и я връщат обратно в мрежата, когато търсенето се увеличи. Това се оказа благодат, когато изключително ниските нива на река Дунав нарушиха производството на електроенергия в атомните и водноелектрически централи в Източна Европа, което увеличи търсенето на внос на електроенергия.

През юли и август България, една от най-бедните страни в ЕС, регистрира нетен износ на електроенергия от около 830 гигаватчаса на месец, което е повече от 2 пъти повече от средното за май и юни.

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Само през юли Румъния е осигурила близо половината от изходящите трансфери на електроенергия от България, оценени на приблизително 74 милиона евро.

Добър пример

В „Марица Изток 3“, някога втората по големина въглищна електроцентрала в България, промяната на зависимостта от горивото е видима на място.

Построена по време на комунизма с 4 генераторни блока, централата рязко сви дейността си с въглища през 2024 г., пренасочвайки съществуващата мрежова инфраструктура за батерийна инсталация.

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„Можехме да се възползваме от голямата връзка с мрежата. Решихме да изключим един въглищен блок и да свържем батерии“, каза Васил Щонов, ръководител на операциите за България в британската енергийна компания ContourGlobal.

„Това беше направена на правилното място в точното време“, каза Щонов пред АФП, въпреки че заяви, че България трябва да поддържа минимален резерв от въглища за тежки зими или прекъсвания на доставките на газ.

Въпреки че България е отговорна за около 9% от добавените батерии за съхранение на енергия в Европа и около 2% от добавените соларни панели през 2025 г., тя може „да служи като положителен пример за други европейски държави“, коментира Ленарт Херман от базираната в Мюнхен изследователска и консултантска фирма FfE.

„Правилните стимули могат да позволят бърз енергиен преход“, каза той пред AFP.

Българското министерство на енергетиката заяви, че страната разполага с около 5,7 гигавата оперативен капацитет за съхранение на енергия от батерии този месец. Това е еквивалентно, по отношение на мощност, на близо 1/4 от инсталирания капацитет за производство на електроенергия в България като цяло и повече от 5 пъти оперативния капацитет на батериите на съседна Румъния.

Източник: Pixabay

Фирми в България също са подписали договори за близо 14 гигаватчаса мащабно съхранение, част от което вече е пуснато в експлоатация.

„Целта е системите за съхранение да намерят устойчива роля на пазара“, заяви министерството, добавяйки, че това „трябва да върви ръка за ръка с други инвестиции, като например в преносни и разпределителни мрежи“.

"Всичко се случи случайно"

Никола Газдов, президент на Българската асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия, отдаде бума на батериите на комбинация от фактори, а не на предварително обмислена стратегия.

„Всичко се случи почти случайно“, каза той пред AFP.

Капацитетът на слънчевата и вятърната енергия се разшири бързо в региона, но бумът на възобновяемите енергийни източници в България е особено силно свързан със слънчевата енергия, което води до нарастващи дневни излишъци.

А в България големите проекти за батерии могат да бъдат пуснати в експлоатация само за 9 до 18 месеца - много по-малко от много проекти за слънчева или вятърна енергия, добави Газдов.

Технологията за съхранение на батерии обаче има своите ограничения.

Едното е, че мрежовите връзки със съседните държави са ограничени по отношение на количеството ток, което могат да пренасят. Друго е, че настоящите батерии могат да съхраняват енергия само за относително кратки периоди, „обикновено между 1 и 6, понякога до 8 часа“, заяви Херман от FfE.

Така че, макар да могат да поддържат мрежата в случай на временно прекъсване на електрозахранването, батериите не могат да заменят ядрен реактор, който е спрял да работи заради сушата.

Също така, в крайна сметка техният успех би могъл да намали собствената им рентабилност, защото когато повече оператори на BESS купуват електроенергия, когато цените са ниски, и я продават обратно в пиковите часове, толкова повече разликата между двата ценови периода ще намалява.