Най-важните новини за деня: 6 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 ноември 2026 г.

БЮДЖЕТ 2027: 3,5% ДЕФИЦИТ, 8,6 МЛРД. ЕВРО НОВ ДЪЛГ И 5000 СЪКРАТЕНИ ЧИНОВНИЦИ (ВИДЕО)

Бюджетен дефицит от 3,5% от БВП, нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро и съкращаване на над 5000 щатни бройки в администрацията. Това са част от основните параметри на проекта за държавния бюджет за 2027 г., представен от премиера Румен Радев в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Правителството обещава да ограничи разходите и да намали административните структури, но въпреки заявената амбиция дефицитът ще остане над допустимите от европейските правила 3% от БВП и през 2028 г.

"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" ОБЯВИ БЮДЖЕТ 2027 ЗА "СТРАШНО СВЛИЧАНЕ": ИСТИНСКИЯТ ДЕФИЦИТ Е 4,2%, А НЕ 3,5%

"Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане. По същия начин, по който излъгаха, че не са предлагали на Европейската комисия да сложат ръка върху пенсиите на 5 млн. българи, днес излъгаха за част от параметрите на бюджета. Беше ни представен бюджетен дефицит от 3,5%. Истинският бюджетен дефицит ще бъде 4,2%". С тази остра оценка съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира представения от правителството проект на държавния бюджет за 2027 г.

ПАРНОТО В СОФИЯ "ЦЪФТИ": И МЪСК НЯМА ДА СЕ СПРАВИ С "ТОПЛОФИКАЦИЯ" СЕГА СПОРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГЕРБ

Искахме да чуем максимално бързо какви са плановете на "Топлофикация София" за ремонти още в началото на есента. Само че г-н Петър Петров, изпълнителен директор на дружеството (32-годишен), не се яви на изслушване. И сега навсякъде "цъфтят" аварии – цял "Изток" и половин "Мусагеница" са без парно и топла вода. Надяваме се сега да дойде г-н Петров на изслушване – това заяви председателят на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров в Столичния общински съвет (СОС). Думите му дойдоха на фона на поредна история от столицата на уж ремонт, продължаващ незнайно колко време и хора без топла вода и парно, които вече бесни искат от "Топлофикация София" като няма аварийни екипи, администрацията ѝ да излиза с лопатите и да копае.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТМЕНИХА БЛИЦКОНТРОЛА: РАДЕВ И МИНИСТРИ НЯМА ДА ОТГОВАРЯТ НА ДЕПУТАТСКИ ВЪПРОСИ

Парламентът няма да проведе традиционния блицконтрол, по време на който депутатите могат да задават актуални въпроси на премиера Румен Радев и вицепремиерите за общата политика на правителството. Мнозинството от "Прогресивна България" извади процедурата от дневния ред на Народното събрание, въпреки че тя е предвидена за всеки първи петък от месеца.

СКРИТИ ДОГОВОРКИ ЧРЕЗ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК: ПРОФ. РОСЕН СТОЯНОВ ОБЯСНЯВА (ВИДЕО)

За първи път извън официалните държавни институции се бави представянето на бюджета. Доколко е резонно да представиш бюджета в тази Академия, вече е въпрос на друг разговор.

ЗАКРИВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА: АКТЬОРИ АЛАРМИРАТ ЗА ПРОБЛЕМИ СЪС ЗАПЛАТИТЕ И ЗА ГЛУПОСТ СЛЕД ГЛУПОСТ

Министерство на културата прави само глупост след глупост, глупост след глупост и на практика няма нужда от него - тогава да го закриваме. В предишните правителства не си получавахме заплатите за ноември и декември. А тази година за април месец си получихме парите през август и за юли парите си получихме едва вчера. Това сподели актьорът Асен Блатечки пред bTV за проблемите в сферата на културата. Още: Пред фалит: Театрите заплашиха, че ще затворят

ОПАСНО МЪЛЧАНИЕ: ИМАЛО Е ХАКЕРСКИ АТАКИ СРЕЩУ ХЛАДИЛНИЦИ И В БЪЛГАРИЯ? (ВИДЕО)

Това още не е излязло по българските медии, но хакерските атаки върху хладилниците застигнаха и България. Това обяви в свое видео Слави Панайотов, по-познат като Слави Клашъра - един от най-популярните български създатели на съдържание в YouTube.

ВИЗИТА, ОБГЪРНАТА В МЪГЛА: ФОН ДЕР ЛАЙЕН ИДВА В БЪЛГАРИЯ, ДОРИ ЕВРОКОМИСАРИТЕ НЕ ЗНАЯТ

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България и Румъния следващата седмица - на фона на поредицата от атаки с дронове срещу кораби в Черно море, които засилиха напрежението в областта на сигурността по източния фланг на НАТО. Според трима служители на ЕК, запознати с плановете и цитирани от Politico, се очаква Фон дер Лайен да посети и двете държави след участието си в климатичната конференция COP в Турция.

МИЦКОСКИ Е НЕРВЕН СЛЕД ПАДАНЕТО НА ВУЧИЧ: НАСЕР СЕЛМАНИ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

Македонската власт е нервна и изненадана. Тя не знае как ще се развиват нещата занапред. Това стана ясно участието на македонския журналист от албански произход Насер Селмани в Студио Actualno Балкани във връзка със загубата на Алекандър Вучич в Сърбия и как този резултат ще се отрази на Скопие. Селмани е бивш председател на Сдружението на новинарите в Македония, а в момента преподава журналистика в югозападната ни съседка.

ВИКТОР ОРБАН СЕ ОКАЗА ДОНОСНИК НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ТАЙНИ СЛУЖБИ? СТАРИ ПИСМА ПОВДИГАТ ВЪПРОСИ ДАЛИ ПУТИН ГО Е ДЪРЖАЛ НА КАИШКА

Последният министър-председател на Унгария от комунистическата епоха Миклош Немет твърди, че лично е прочел три ръчно написани доклада на информатор (доносник), приписвани на доскорошния премиер Виктор Орбан - относно негови съслуживци по време на задължителната му военна служба. В подписано изявление, предадено в архивите на държавната сигурност на Унгария, Немет посочва, че министърът на отбраната му е показал документите малко преди първите свободни парламентарни избори в страната през 1990 г.

НЯМА МИР, УКРАЙНА ЗАЦИКЛЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ЧЛЕНСТВО В ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Корупцията в Украйна спъва интеграцията ѝ в ЕС, Молдова може да се присъедини към ЕС по-рано. Това е основното заключение в нова статия на Financial Times. То е базирано на следната информация – в годишния си доклад по напредъка на кандидатите за членство в ЕС, Европейската комисия счита, че Молдова може да завърши преговорите си за присъединяване към ЕС до началото на 2028 г., докато Украйна ще се нуждае от още една година отгоре. През 2027 г. Кишинев очаква да затвори 25 от 35-те преговорни глави, докато Киев очаква да затвори само 7. Брюксел посочва недостатъчния напредък в борбата с корупцията като основна причина за изоставането на Украйна.

THE ​​ECONOMIST: САМО ЗА 14 ГОДИНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА УКРАЙНА ЩЕ СЕ СВИЕ ДО 25 МИЛИОНА ДУШИ

Пълномащабната война, масовата емиграция, загубите на фронта и рекордно ниската раждаемост задълбочават демографската криза в Украйна. Според прогнозите на ООН, ако ситуацията продължи, приблизително 25 милиона души биха могли да останат на контролирана от правителството територия до 2040 г., предава The ​​Economist. Авторите на публикацията отбелязват, че от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. населението на контролираната от Киев територия е намаляло от приблизително 37 милиона на 27–28 милиона души. По-голямата част от тези демографски загуби са бежанци и тези, които са останали в окупираните територии, където все още живеят около 3–5 милиона украинци.

ЗЛАТНИЯТ ЖОКЕР, КОЙТО ИЗРАЕЛСКАТА АРМИЯ ПРОПУСНА, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИ "7 ОКТОМВРИ"

В навечерието на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. израелските въоръжени сили са идентифицирали шефа на военното крило на терористичната групировка - Мохамед Дейф, и други висши командири, които са се спускали под земята в тунели и аварийни командни пунктове. Това гласи информация от разследванията на Израелските отбранителни сили (IDF/ЦАХАЛ), която вече е била одобрена за публикуване и бе разпространена от местните медии.