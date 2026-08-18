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ФИФА уволни един от критиците на Джани Инфантино

18 август 2026, 10:46 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
ФИФА уволни един от критиците на Джани Инфантино

Главният оперативен директор на ФИФА Кевин Ламур беше уволнен, след като открито критикува злополучния план на Джани Инфантино за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори. В рамките на значително събитие на върха на дълбоко разтърсената ръководна структура на световния футбол, Ламур напусна поста си по-малко от две години след като се присъедини към организацията от предишната си длъжност в УЕФА. Той се изказа категорично срещу схемата на Инфантино, след като тя беше разкрита, като заяви, че администрацията на ФИФА е била измамена и че президентът вярва, че олицетворява футбола, докато всъщност би трябвало да му служи.

Кевин Ламур бе уволнен след коментарите си по адрес на Инфантино

Ламур също така даде ясно да се разбере, че е готов да приеме загубата на работата си като последица от противопоставянето си на плана, който беше отложен часове след изявлението му на 31 юли. Точните обстоятелства около уволнението му не са ясни, но генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом уведоми персонала в имейл, че Ламур напуска организацията. В изявлението, което изглежда е ускорило напускането му, Ламур също така заяви, че колегите му заслужават нещо по-добро от "презрение и заплахи". Той добави: "Усещам, че всички ние искаме да се гордеем, че работим за ФИФА, а днес, за съжаление, изглежда, че за мнозина от нас това вече не е така." На същия ден един от старшите съветници на Инфантино - Карлос Кордейро, подаде оставка в знак на протест срещу предложенията на Инфантино.

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ФИФА

Ламур е бил заместник-генерален секретар на УЕФА, преди да се присъедини към ФИФА, като за първи път е постъпил на работа в европейската организация през 2007 година. Напускането му привлича още повече внимание поради дългогодишните му работни отношения с Инфантино, с когото е работил и в УЕФА. Инфантино продължава да е под огромен натиск след провала на плана му, като усилията за принудителното му отстраняване продължават.

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ФИФА Джани Инфантино
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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