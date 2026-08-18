ФИФА уволни един от критиците на Джани Инфантино

Главният оперативен директор на ФИФА Кевин Ламур беше уволнен, след като открито критикува злополучния план на Джани Инфантино за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори. В рамките на значително събитие на върха на дълбоко разтърсената ръководна структура на световния футбол, Ламур напусна поста си по-малко от две години след като се присъедини към организацията от предишната си длъжност в УЕФА. Той се изказа категорично срещу схемата на Инфантино, след като тя беше разкрита, като заяви, че администрацията на ФИФА е била измамена и че президентът вярва, че олицетворява футбола, докато всъщност би трябвало да му служи.

Кевин Ламур бе уволнен след коментарите си по адрес на Инфантино

Ламур също така даде ясно да се разбере, че е готов да приеме загубата на работата си като последица от противопоставянето си на плана, който беше отложен часове след изявлението му на 31 юли. Точните обстоятелства около уволнението му не са ясни, но генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом уведоми персонала в имейл, че Ламур напуска организацията. В изявлението, което изглежда е ускорило напускането му, Ламур също така заяви, че колегите му заслужават нещо по-добро от "презрение и заплахи". Той добави: "Усещам, че всички ние искаме да се гордеем, че работим за ФИФА, а днес, за съжаление, изглежда, че за мнозина от нас това вече не е така." На същия ден един от старшите съветници на Инфантино - Карлос Кордейро, подаде оставка в знак на протест срещу предложенията на Инфантино.

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Ламур е бил заместник-генерален секретар на УЕФА, преди да се присъедини към ФИФА, като за първи път е постъпил на работа в европейската организация през 2007 година. Напускането му привлича още повече внимание поради дългогодишните му работни отношения с Инфантино, с когото е работил и в УЕФА. Инфантино продължава да е под огромен натиск след провала на плана му, като усилията за принудителното му отстраняване продължават.

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🚨 FIFA COO Kevin Lamour has been sacked after speaking out against Gianni Infantino.



🗣️ FIFA spokesperson to @talkSPORT: “FIFA can confirm that the working relationship between FIFA and Kevin Lamour as FIFA’s Chief Operating Officer has ended on 17 August 2026.



“FIFA thanks… pic.twitter.com/ljHn1Cy4Nc — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 17, 2026