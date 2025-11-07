Любопитно:

Расте броят на новопостроените жилищни сгради

07 ноември 2025, 14:41 часа 264 прочитания 0 коментара
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2025 г. е 1392, а новопостроените жилища в тях са 6478.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2025 г. със стоманобетонна конструкция са 69,6 на сто, с тухлена - 23,6 на сто, с друга - 6 на сто, а с панелна - 0,8 на сто. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (75,4 на сто), следвани от жилищните кооперации (16,4 на сто).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 233 сгради с 2081 жилища, Пловдив - 206 сгради с 846 жилища, и София - 141 сгради със 175 жилища в тях.

През второто тримесечие на 2025 г. броят на въведените в експлоатация жилищни сгради е бил 1256, а новопостроените жилища в тях са били 6001.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
