Кабинетът "Радев":

Всеки прави грешки, но да повтаряш грешки - само идиот го прави

02 октомври 2026, 7:33 часа 168 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Всеки прави грешки, но да повтаряш грешки - само идиот го прави

Думите от заглавието са на руския диктатор Владимир Путин, той ги каза на тазгодишното издание на политическия форум "Валдай". И направи уточнение - като правиш грешка, трябва да си промениш подхода. "Готови сме за мирни преговори", каза още Путин. Интересен факт - тази година "Валдай" се премести в Москва, защото войната, която руският диктатор подпали срещу Украйна, доведе дотам, че Валдай е под пряка и силна заплаха да бъде ударен по всяко време с украински далекобойни дронове - ОЩЕ: "Това е просто нелепо": Путин отхвърли предложението за взаимно спиране на ударите (ВИДЕО)

Путин се направи и на човек с хумор, като се обърна към представителя на CNN: "CNN винаги получава трибуна да задава въпроси, но мисля, че нещо се промени в САЩ. Не мисля, че се дава трибуна на CNN да задава въпроси". Явна препратка към решението на Доналд Тръмп да забрани достъпа на телевизията до Белия дом, заради което срещу него има съдебно дело - ОЩЕ: Удар срещу Тръмп: Съдът засега върна CNN, Politico и MS NOW в Белия дом

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Владимир Путин CNN грешки цитати
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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