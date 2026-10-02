Всеки прави грешки, но да повтаряш грешки - само идиот го прави

Думите от заглавието са на руския диктатор Владимир Путин, той ги каза на тазгодишното издание на политическия форум "Валдай". И направи уточнение - като правиш грешка, трябва да си промениш подхода. "Готови сме за мирни преговори", каза още Путин. Интересен факт - тази година "Валдай" се премести в Москва, защото войната, която руският диктатор подпали срещу Украйна, доведе дотам, че Валдай е под пряка и силна заплаха да бъде ударен по всяко време с украински далекобойни дронове - ОЩЕ: "Това е просто нелепо": Путин отхвърли предложението за взаимно спиране на ударите (ВИДЕО)

Putin:



Anyone can make mistakes, but persisting in one’s mistakes, that is what an idiot can do only.



If you see there’s a mistake, you should change your approach. pic.twitter.com/kprvTnSG45 — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Путин се направи и на човек с хумор, като се обърна към представителя на CNN: "CNN винаги получава трибуна да задава въпроси, но мисля, че нещо се промени в САЩ. Не мисля, че се дава трибуна на CNN да задава въпроси". Явна препратка към решението на Доналд Тръмп да забрани достъпа на телевизията до Белия дом, заради което срещу него има съдебно дело - ОЩЕ: Удар срещу Тръмп: Съдът засега върна CNN, Politico и MS NOW в Белия дом

Putin jokes:



You said that CNN always gets to ask questions in the U.S. I think something changed in the U.S. I don’t think CNN is called on for questions anymore. pic.twitter.com/XGZ72vvhHJ — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026