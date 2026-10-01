Проучване на ДЗИ показва ценните за българите неща

За българите най-ценни са семейството, здравето и спомените, а не парите и вещите

Българите пазят дълбока връзка с корените си, сочат данни от национално представително изследване „Най-ценните неща за българите“, проведено по поръчка на ДЗИ по повод Деня на застрахователя – 1 октомври. За 63,8% от респондентите традициите са неизменна част от тяхната идентичност, а 63,5% смятат, че е важно те да се предават и на следващото поколение. Любопитното е, че за над 50% традициите остават по-скоро израз на принадлежност и идентичност, отколкото ежедневна практика и като израз на тази връзка пазят снимки, вещи или семейни предмети, свързани с тях.

Здравето е безспорен приоритет за по-възрастната част от населението, като над 53.4% от поколението на родените в средата на миналия век го определят за най-важно. Естествено сред най-младите здравето е на първо място само за 19.1% от анкетираните. С възрастта се променя и отношението към парите, като за 25.5% от поколението Z материалното благосъстояние е най-важно, докато сред по-възрастните този дял пада до 10.3%.

Печеленето на пари носи удовлетворение за 57.4% от младите хора, а любовта е много важна за 20,2% от тях, като за хората в по-зряла възраст тези проценти са съответно 27.6% и 3.4%, Значението на природата, спокойствието и времето със семейството също нараства с възрастта. Любопитно е, че с възрастта значението на книгите нараства значително – от 18,1% сред младите до 39,7% сред най-възрастните участници в изследването. За сметка на това дрехите и обувките губят част от своята важност – от 46,8% при поколение Z до 25,9% при поколението Baby Boomers.

Спомените се оказват по-ценни от вещите, като изследването на ДЗИ показва, че за 42,5% от анкетираните снимките, албумите и предметите свързани с преживявания са тези, с нещата, с които не биха се разделили. В това отношение те изпреварват чисто материалните предмети като дрехи, обувки, телевизори, книги, бяла техника, бижута и часовници и превръща спомените в най-устойчивия „актив“ за българина.

Доброто възпитание е най-ценното наследство, което българите искат да оставят след себе си, като с 61% то значително изпреварва моралните ценности (14,3%), знанията и уменията (13,2%), имотът и дома (4.7%) и финансовата сигурност (4,2%). Резултатите показват, че въпреки динамичния начин на живот, технологиите и икономическите предизвикателства, българите продължават да поставят на първо място хората и отношенията, а не материалните придобивки. За 42,7% най-ценно в живота е семейството, а за 40,8% – здравето. След тях се нареждат приятелите и финансите с по 15%, което показва значителна дистанция между фундаменталните човешки ценности и материалните фактори.

Изводите от изследването показват, че за съжаление най-ценните неща не винаги са най-добре защитени. 88,2% от анкетираните определят здравето като „изключително ценно“, а 79,8% дават същата оценка за семейството. В същото време едва 24,2% от участниците имат опит със застраховка „Живот“, докато близо 70% имат автомобилна застраховка. „Резултатите потвърждават нещо много важно – независимо от възрастта, доходите или начина на живот, българите поставят на първо място здравето, семейството, спомените и хората, които обичат. Данните от изследването показват недвусмислено, че ценностите са водещи в българското общество и задават голям потенциал за развитие на застрахователната култура, за да може те да бъдат опазени във времето, което напълно отговаря на посланието по повод 80 годишнината на ДЗИ - „Обичаш го. Застраховай го“, посочват от ДЗИ.

Проучването е проведено през септември 2026 г. чрез онлайн интервюта сред 600 мъже и жени на възраст между 18 и 65 години от градското население на България от BluePoint.