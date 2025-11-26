Руската чума: Разрухата на газовата инфраструктура на Украйна - шокиращо ВИДЕО

Една от държавите в света, която никога не е била застрашавана от липса на газ, сега е принудена да внася синьо гориво. Причината е очевидна - война. Държавата също е добре известна - Украйна. А до какво доведоха почти 4 години руски бомбардировки там показаха ексклузивно кадри от AP.
AP has published footage of destroyed Naftogaz gas infrastructure after Russian strikes.— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025
Some facilities have been completely wiped out, forcing Ukraine to import more gas from the EU and the United States. pic.twitter.com/TUfuNY4fBv
"Болно е да гледаш всички тези разрушения, защото видях строителството им със собствените си очи", казва Виктор, който работи в производствената компания от 28 години. А огромните щети са следствия от систематичната военна политика на руския диктатор Владимир Путин - чрез лишаване на колкото може повече украинци от топлина и светлина, той се надява да пречупи Украйна.
Заради разрухата, Украйна е принудена да внася газ от чужбина. На 21 ноември "Нафтогаз" подписа споразумение за доставка на 300 млн. кубични метра американски втечнен газ с полската компания ORLEN. Доставките трябва да бъдат извършени през първото тримесечие на 2026 година. Това е прелюдия към рамка за внос от до 1 млрд. куб. метра газ.
През 2025 г., в рамките на текущите споразумения с полската компания, "Нафтогаз" внася 600 милиона куб. метра втечнен газ от САЩ.
