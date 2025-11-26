Руската чума: Разрухата на газовата инфраструктура на Украйна - шокиращо ВИДЕО

Една от държавите в света, която никога не е била застрашавана от липса на газ, сега е принудена да внася синьо гориво. Причината е очевидна - война. Държавата също е добре известна - Украйна. А до какво доведоха почти 4 години руски бомбардировки там показаха ексклузивно кадри от AP.

AP has published footage of destroyed Naftogaz gas infrastructure after Russian strikes.



Some facilities have been completely wiped out, forcing Ukraine to import more gas from the EU and the United States. pic.twitter.com/TUfuNY4fBv — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025

"Болно е да гледаш всички тези разрушения, защото видях строителството им със собствените си очи", казва Виктор, който работи в производствената компания от 28 години. А огромните щети са следствия от систематичната военна политика на руския диктатор Владимир Путин - чрез лишаване на колкото може повече украинци от топлина и светлина, той се надява да пречупи Украйна.

Още: Украйна си осигури втечнен газ от САЩ до 2050 година

Заради разрухата, Украйна е принудена да внася газ от чужбина. На 21 ноември "Нафтогаз" подписа споразумение за доставка на 300 млн. кубични метра американски втечнен газ с полската компания ORLEN. Доставките трябва да бъдат извършени през първото тримесечие на 2026 година. Това е прелюдия към рамка за внос от до 1 млрд. куб. метра газ.

През 2025 г., в рамките на текущите споразумения с полската компания, "Нафтогаз" внася 600 милиона куб. метра втечнен газ от САЩ.

Още: Москва е ударила обекти на "Нафтогаз" в Украйна, поредна руска рафинерия е извън строя (ВИДЕО)