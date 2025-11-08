Украйна си осигури втечнен газ от САЩ до 2050 година

Украинската компания "Нафтогаз" подписа меморандум с гръцката компания ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. Става дума за бъдещи регулярни доставки на американски газ за Украйна през гръцките газови терминали и Вертикалния коридор, съобщи "Нафтогаз". Дългосрочното сътрудничество обхваща хоризонта до 2050 г. Това ще даде възможност за постепенно реализиране на нови стратегически проекти.

Подробности за договора

Договорът осигурява стабилни дългосрочни доставки на втечнен природен газ за Украйна. Той ще позволи интегриране на украинската инфраструктура в логистичните маршрути за втечнен природен газ към Европа, както и ще създаде устойчива система за доставка и съхранение на американски втечнен природен газ.

„Полагаме нова основа в трансатлантическото сътрудничество с партньори. Това е още една стъпка за дългосрочната енергийна стабилност и нови възможности на Украйна“, каза Сергей Корецки, председател на борда на "Нафтогаз" на Украйна.

И още - годишно от Полша за Украйна ще идват поне по 300 млн. кубични метра газ, от полската компания PKN ORLEN.

България е по пътя на втечнения природен газ за Украйна

България изглежда е по пътя на доставките на втечнен природен газ както за Украйна, така и на запад до Унгария и Австрия. Това наиса наскоро гръцкото издание Kathimerini, което обаче отбелязва, че големият продавач на втечнен природен газ в лицето на САЩ виждат Гърция и нейната инфраструктура като канал за транспортиране на американски втечнен природен газ по оста от България до Европа. Именно американския втечнен природен газ трябва да замени руския газ, чийто край ще създаде дефицит от около 16 милиарда кубически метра газ в по-широкия регион.

Това ще се случи, тъй като решението на Европейския съюз да прекрати целия внос на руски природен газ от 2028 г. вече е окончателно и гръцките компании вече се готвят да отговорят на изискванията си, като подписват договори за закупуване на американски втечнен природен газ (LNG) от тази година нататък. ОЩЕ: LNG от САЩ и краят на руския газ: България е по пътя на доставките за Украйна