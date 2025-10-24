Войната в Украйна:

Тръмп прекрати всички търговски преговори с Канада

24 октомври 2025, 06:40 часа 315 прочитания 0 коментара
Тръмп прекрати всички търговски преговори с Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всички търговски преговори с Канада са прекратени след това, което той нарече "измамна реклама", в която бившият президент на САЩ Роналд Рейгън се изказа негативно за митата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Въз основа на тяхното скандално поведение, ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С КАНАДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви по-рано тази седмица, че рекламата с антитарифно послание е привлякла вниманието на Тръмп. Рекламата показваше как Рейгън, който е републиканец, критикува тарифите върху чуждестранни стоки, като казва, че те водят до загуба на работни места и търговски войни.

"Чух, че президентът е видял рекламата ни. Сигурен съм, че не е бил много доволен", заяви Форд.

Тръмп използвал тарифите като лост за натиск върху много страни по целия свят. Той наложи мита върху канадската стомана, алуминий и автомобили по-рано тази година, което накара Отава вземе ответни мерки.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
